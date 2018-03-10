Üniversite öğrencileri özgür tartışma ortamı istiyor

Bağımsız İktisat Kongresinde konuştuğumuz öğrenciler üniversite gençliğinin bağımsız ve özgür tartışma ortamlarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Sinancem ALİKOÇ

Ankara

Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresinde konuştuğumuz öğrenciler üniversite gençliğinin bağımsız ve özgür tartışma ortamlarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bu sene ODTÜ'de 16'ncısı düzenlenen Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresinde (TÜÖBİK) Ege Üniversitesinden gelen katılımcılar gazetemize konuştu.

Kongreye ikinci kez katılan Baran Tokdemir, ilk geldiğinde çok şaşırdığını belirterek, “Çünkü biz bu dönemlerde üniversitelerde tartışma ortamını yaratamıyoruz. Derslerde bile bir şey söyleyince hoca lafını kesiyor. Burada öyle bir şey yok. Herkes tartışmalara katılabiliyor, fikrini ifade edebiliyor” dedi. İlk kez kongreye katıldığını söyleyen Ceren Çökelek ise, “Öğrencilerin kendilerini bu kadar rahat ifade edebildikleri bir alan yaratılması ve bunun yıllardır yapılıyor olması çok önemli” dedi. Çökelek, kongre sonrası da tartışma alanlarının yaratılması gerektiğine değinerek, sunum metinlerinin basılı bir hale getirilmesi önerisinde bulundu. Çökelek, “Döndüğümüzde bunları tartışacağız ve kongreye gelemeyen arkadaşlarımıza burada gördüklerimizi anlatacağız” dedi.

16. Bağımsız İktisat Kongresi ODTÜ'de başladı

KONGRE BİRÇOK ALANI BULUŞTURUYOR

Furkan Ege de “Benim de ilk senem ve kongreye katılma sebebim bağımsız olması. Yani herhangi bir sponsoru yok, sana yapmak zorunda olduğun şeyleri söyleyen, ifade eden biri yok. Mesela bazı toplulukların sponsorlu etkinliklerinde resmi giyinmek zorunda kalıyorsun. Burada böyle bir durum yok” diye konuştu. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji gibi birçok alanda da kongreler yapılması gerektiğini belirten Ege, bu kongrelerin birleştirilip sorunlarının tartışıldığı bir platforma da dönüşebilmesinin imkanı olduğunu söyledi.

Üniversitelerde bilgi üretim alanında ve tartışma alanında ciddi kısıtlamalar olduğunu dile getiren Ali Deniz Yılmaz da “Bağımsız İktisat Kongresinin en büyük özelliği tartışma alanlarına bir kısıtlama getirilmiyor oluşu.” dedi. Kongrenin daha geniş öğrenci kitleleriyle yapılması için geniş bir iletişim ağı oluşturulabileceğini belirten Yunus Alpergün de 7-8 üniversitenin dışına çıkabilmek gerektiğinin altını çizdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 05:56

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