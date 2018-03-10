İhraç edilen kadın öğretmene tebliğ 8 Mart’ta geldi

Ayşe Öğretmene destek açıklamasına katıldığı için soruşturma açılıp, açığa alınan Öğretmen Gülüzar Işık Çay’a ihraç edildiği 8 Mart'ta tebliğ edildi.

Volkan PEKAL

Adana

‘Çocuklar Ölmesin’ diyen Ayşe Öğretmene destek açıklamasına katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve açığa alınan Edebiyat Öğretmeni Gülüzar Işık Çay’a ihraç edildiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tebliğ edildi.

‘İHRAÇ NEDENİM ONUR VERİCİ’

Sosyal medya paylaşımları ve basın açıklaması terör örgütü propagandası ve cumhurbaşkanına hakaret sayılarak hakkında soruşturma açılan Çay, 13 Şubat’ta 14 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltından sonra Hatay 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı. Çay, “İhraç nedenim onur verici. Barıştan yana olmak, ezilmişten yana olmak… hiç üzülmüyorum. İçim rahat. Geri adım atmam, çünkü bunlar insani değerler” dedi.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Çay, “Bunu hiç para olarak düşünmedim. 17 yıllık öğretmenim bir kere bile ücretli ders vermedim. Ücretsiz dersler verdim. Şimdi de düşünmem. Öğretmenlik yaşam biçimimdi. Öğrencilerimle sadece 40 dakika ilgilenmiyordum ya da 3-4 yılla sınırlı kalmıyordu. Okul ışında da görüşüyorum öğrencilerimle. Çünkü sanatla da uğraşıyorum. Aynı zamanda tiyatro yapıyoruz, drama atölyesinde bir araya geliyoruz. Benim tiyatro ekibimin tamamı eski öğrencilerimden oluşuyor” diye konuştu.

‘MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUM, GERİ DÖNECEĞİM’

Tebliğin geldiği 8 Mart günü çalışmalara devam ettiğini söyleyen Çay şöyle devam etti: “İki tane etkinliğimiz vardı. Kadın mücadelesi ile ilgili oyunlar hazırlıyoruz. Panellere, etkinliklere katılıyorum. Bunlara devam edeceğim. Enerjimi ve gücümü harcayacağım başka alanlar da var. Ayrıca kararı mahkemeye taşıyacağım. Geri dönebileceğimi düşünüyorum.”

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 05:47

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