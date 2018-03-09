Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10 Mart Cumartesi günü İstanbul’da başlıyor.

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali İstanbul’da başlıyor. 17 Mart’a kadar İstanbul’da devam edecek festival sırasıyla 23-25 Mart Antalya, 30 Mart-1 Nisan İzmir, 6-8 Nisan Trabzon, 13-15 Nisan Bodrum, 20-22 Nisan Mersin, 27-29 Nisan Adana ve 4-6 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır’da kadınlarla buluşacak. Festivalde, Suudi Arabistan’dan İran’a, tüm coğrafyalarda yer alan kadınlarla dayanışmanın sonucu olarak komşuluk ilişkilerini kadınların gözünden öğrenme deneyimi sunan filmler de yer alacak.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Sanatçı Canan’ın “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” videosunun gösterimiyle başlayacak olan forum, 10 Mart Cumartesi günü 13.00’te Fransız Kültür Merkezinde yapılacak. Ayrıca “Bedenimiz Bizimdir” ve “Cinsel Taciz” başlıklı filmler izlenebilecek. Çocuklar için özel seans ve kısa film atölyesinin de yer alacağı festivalde ayrıca “Feminist Bellek; Kate Millett, Şirin Tekeli” adıyla özel etkinlik düzenlenecek. Filmler ve etkinlikler ise her sene olduğu gibi ücretsiz olacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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