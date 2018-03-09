MHP ve CHP arasında rapor polemiği!

CHP'li Özgür Özel'in, MHP'nin seçim güvenliği raporunu istediğini yönündeki açıklaması üzerine 2 parti arasında tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP’nin AKP’ye verdikleri seçim güvenliği raporunu talep ettiğini duyurdu. Yalanlama MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’dan geldi. Akçay, raporu istemediklerini söyledi ancak “Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak… Her zaman birbirleriyle sohbet edip görüşüp isterler… Kendi kişisel merakından bu raporu sormuş” dedi.

26 maddelik yasa teklifinde şaibeli bir seçim olacağı tartışılırken, seçim güvenliği için tura çıkan CHP’ye, MHP tarafından randevu verilmemişti.

Özel’e MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’dan ‘yalanlama’geldi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Akçay, Özel’in MHP grubundan bir görevlinin CHP’nin hazırladığı seçim güvenliği raporunu istediği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özel’in sözlerini ‘son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddia’olarak değerlendiren Akçay, “Biz MHP TBMM grubu olarak CHP’nin bu raporunu CHP grubundan asla talep etmedik. Talep edecek üç kişi vardır. İki grup başkan vekili bir de sayın grup müdürü Hüsnü Uğur beydir. Hiçbirimizden böyle bir talebimiz olmadı” dedi.

‘GRUP PERSONELİMİZ MERAKINDAN RAPORU SORMUŞ’

Akçay şunları kaydetti: “CHP bu raporuna ilişkin görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Dün internet sitesinde CHP’nin rapor yer aldı. Bizim böyle bir merakımız yok. AK Parti’nin de böyle bir çalışması gayreti yok. Niye biz CHP grubundan bu raporları isteyelim? ‘Bu talebi reddettik’ diyor. Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak… Her zaman birbirleriyle sohbet edip görüşüp isterler… Kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. CHP grup personeli de kendi grup başkan vekillerine söylüyorlar. CHP, MHP’ye karşı bu husumetinden, hazımsızlığından bu hırçınlıkları yapıyor. CHP’nin yaptığı, kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. O nedenle CHP grup başkan vekili sayın Özgür Özel’i kınıyorum.”

ÖZEL: MHP RAPORUMUZU TALEP ETTİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, seçim güvenliğine ilişkin hazırladıkları raporu iletmek için randevu istedikleri MHP grubunun kendilerine olumsuz yanıt verdiğini anımsatarak şunları söylemişti: “Az önce MHP grubu, grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Randevu talebimizi reddeden MHP’nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP’nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 20:24

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