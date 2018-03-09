Yargıtay, MİT TIR'ları davasında 'casusluktan' ceza istedi

Yargıtay MİT TIR’ları davasında ceza alan Can Dündar ve Erdem Gül için casusluktan ceza verilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR'ları davasında ceza alan Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül içibn ceza veren yerel mahkemenin kararını bozdu ve gazetecilerin casusluktan ceza almasını talep etti. Erdem Gül ve Can Dündar tepki gösterdi.

"Gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri" gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" iddiasından Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Dairesi yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Yargıtay, Dündar için "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesini istedi. Bu suç, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'DEN TEPKİ

Can Dündar sosyal medyada yaptığı açıklamada “Cezayı az bulmuşlar; yerel mahkemenin ciddiye almadığı casusluktan 20 yıl istiyorlar. “Casusluk”, devlet adına başka bir ülkeye gizlice silah nakledenlerin yaptığına denir: bunu yazanlar gazetecidir" dedi.

Cumhuriyet davası için Silivri’de bulunan ve kararı burada öğrenen Erdem Gül de “Gazetecilik suç değil. Bugüne kadar yaptığım hiçbir haberi gazetecilik maksadı dışında yapmadım. Bu haber de bunlardan biri” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 19:52

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