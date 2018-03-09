Erdoğan, 'İslam'ın güncellenmesi' ifadesine açıklık getirdi

Erdoğan: Biz bir dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Asla. Ama şartlara göre yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz.

Erdoğan, dünkü konuşmasındaki “İslam’ın güncellenmesi” ifadesine açıklık getirdi: “Değişimi inkar etmek kafasını kuma gömen devekuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Biz bir dinde reform aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla. Ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

‘ŞARTLARA GÖRE YENİLEMEZSEK SADECE KENDİ KENDİMİZİ KANDIRMIŞ OLURUZ’

Din konusunda son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: “Değişimi inkar etmek kafasını kuma gömen devekuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Değişmeyecek olan kurallar, ilkeler de vardır. İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlar. Uygulamaya ilişkin kuralları içinde bulunduğumuz şartlara göre yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz.

'SON GÜNLERDE KADINLAR KONUSUNDA YAŞANDI’

“Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. En çarpıcı örnekleri de son günlerde kadınlar konusunda yaşandı. Sadece ilmi bir zeminde teorik konunun tartışması olacak konuların toplum önünde alelade konuşulmasını içerikten öte yöntem olarak da doğru bulmuyoruz.”

‘BU KONULARDA KONUŞMA YETKİSİ BENİM DEĞİL BEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEĞİLİM’

“Bu konularda konuşma yetkisi benim değil. Ben Diyanet İşleri Başkanı değilim. Bir Müslüman olarak sorumluluğu olan bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de tahammülümüz yok. Bildiğimizi, inanmadığımızı söylemek durumundayız.”

‘BİZ BİR DİNDE REFORM ARAMIYORUZ. BÖYLE BİR DERDİMİZ DE YOK’

“Biz bir dinde reform aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla. Ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez.”

‘DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZ, İLAHİYATÇILARIMIZ MEYDANI FETÖ GİBİ ALÇAKLARA BIRAKTILAR’

Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar. Toplum bu hale geldi. Bu bize örnek olamayacak da hangisi bize örnek olacak? El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri, İslam'ın öğretilmesi konusundaki eksikliği kullanarak ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Dünkü konuşmadan sonra birileri sosyal medyada konuşmaya başladılar. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse onu söylemeye devam edeceğim.”

‘HER AN AFRİN MERKEZE GİRMEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Erdoğan, "Şimdi biz kitabımızdan aldığımız heyecan, aşk ile Afrin'e yürüyoruz. Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Girerken sordum, etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 19:53

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