Haşdi Şabi Irak ordusuna dahil oldu

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Haşdi Şabi’nin Irak güvenlik güçlerine katılımını resmileştiren kararnameyi imzaladı.

Irak’ta IŞİD’e karşı kurulan Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Ordusu, ülkenin resmi ordusu haline getirildi. Haşdi Şabi’yi, Irak güvenlik güçlerinin resmi bir unsuru haline getiren yasa, Sünniler ile Kürtlerin itirazlarına rağmen geçen yıl Irak Meclisinde kabul edilmişti. Irak Başbakanı Haydar Abadi de, Haşdi Şabi’nin Irak güvenlik güçlerine katılımını resmileştiren bu kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, ordu mensuplarının sahip olduğu bir çok haktan yararlanabilecek olan Haşdi Şabi üyeleri, ordu mensuplarıyla aynı maaşları alacak, askeri hizmetler açısından aynı yasalara tabi tutulacak ve askeri enstitüler ile kolejlere girebilecek. Sünnilerin ve Kürtlerin insan hakları ihlalleri nedeniyle tepki gösterdiği Haşdi Şabi, Bağdat-Washington hattında da kriz yaratmıştı. Washington yetkilileri tarafından Haşdi Şabi için “Evlerine dönmeliler” çağrısı yapılmış, ancak Abadi karşı çıkmıştı. Abadi’nin seçimlere 2 ay kala böyle bir kararnameyi çıkarması dikkat çekti.

Haşdi Şabi, Bağdat-Washington hattında da kriz yaratmıştı. ABD İran destekli olduğu gerekçesiyle bu milislere tepki gösterirken, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ‘milislerin evlerine dönmesi gerektiğini’ söylemiş, Abadi buna kamuoyu önünde karşı çıkmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 17:37

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