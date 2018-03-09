Ali Kocatepe MESAM’a kayyım görevini reddetti

MESAM’a kayyım olarak atanan yönetim kurulu listesinde yedek üye olarak yer alan müzisyen Ali Kocatepe, görev almayı şiddetle reddettiğini açıkladı.

Söz yazarı, besteci, yorumcu Ali Kocatepe, Kültür Bakanlığı tarafından verilen Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olma görevini kabul etmediğini açıkladı.

Kültür Bakanlığı, MESAM'a kayyım atayarak mevcut yönetimin yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'yu ise yedek üye olarak kurumun yönetim kadrosuna getirmişti.

Yavuz Bingöl'ün görevi kabul etmediğini açıklamasının ardından yedek listede bulunan Ali Kocatepe'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kültür Bakanlığı'nın Mesam'a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için Bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum. " ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)



MESAM'a kayyım atandı: Yavuz Bingöl de yönetimde!

MESAM'a kayyım olarak atanan Yavuz Bingöl görevi reddetti

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 07:15

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