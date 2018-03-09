Başakşehir, Alanya deplasmanına gidiyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile maça çıkıyor.

Medipol Başakşehir, kritik Beşiktaş karşılaşması öncesi Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidiyor. Bahçeşehir Okulları Stadında oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta Çakır’ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Özgür Yankaya üstlenecek.

Medipol Başakşehir’de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

ALANYA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Antremanlarını Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştiren Aytemiz Alanyaspor’da sakatlığı bulunan Berkan Emir antrenmana katılmazken Emre Nefiz ise takımdan ayrı çalıştı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular ardından da istasyon çalışması yaptı. Son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip antrenmanı tamamladı.

‘KENETLENDİK’

Teknik Direktör Mesut Bakkal, takımla çıktığı ilk resmi maç olan Gençlerbirliği deplasmanından alınan 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. İyi başlamanın kendisi için önemli olduğunu belirten Bakkal, “Güzel bir kenetlenme var. Takımda yaptığımız ufak dokunuşlar olumlu cevap verdi” dedi.

‘BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ’

Önlerinde 10 final haftası olduğuna dikkat çeken Mesut Bakkal, şöyle devam etti: “İki hafta içeride maçımız var. Özellikle hücum gücü iyi olan bir takımın bu denli bir defans yaptığı zaman bundan sonra mağlup olacağını pek düşünmüyorum. Başakşehir maçı çok önemli bir maç. Bizim geçen hafta gösterdiğimiz mücadeleyi ve takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan istedim. Zannederim bu hafta zaten taraftarın coşkusu bize inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. İnşallah bundan sonra hep beraber kazanmaya devam ederiz.” (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 04:47

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