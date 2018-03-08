Adana'da 14 ayda 21 kadın öldürüldü

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu, kentteki kadınlara yönelik hak ihlallerini raporlaştırdı.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu, Adana’da kadına yönelik hak ihlallerinin tespiti için özel ve resmi kurumlardan aldığı bilgilerle ve saha çalışmalarından elde ettiği verilerle 14 aylık dönemi kapsayan bir rapor hazırladı.

İHD Adana Şubesi’nde gerçekleşen basın toplantısında raporu paylaşan İHD Şube Yöneticisi Fatma Kaymaz Son, Türkiye'nin BM İnsani Gelişmişlik Raporuna göre 149 ülke arasında toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından 69. sırada yer aldığını belirterek Adana’nın da bu tablonun parçası olduğunu söyledi.

'858 KADIN EŞİ TARAFINDAN YARALANDI'

Adana’da 14 ayda öldürülen kadın sayısının 21, intihar eden kadın sayısının 7, tecavüze uğrayan kadın sayısının 8, eş tarafından gerçekleştirilen yaralamanın 858, hakaret ve tehdidin bin 587 olduğu bilgisini paylaşan Son, kadına yönelik toplam 2 bin 506 hak ihlali yaşandığını ifade etti.

Verilerin kesin veri niteliğinde olmayıp komisyon tarafından tespit edilen özellikle aile içi şiddet yoğunluklu veriler olduğunu dile getiren Son, “Belirttiğimiz sadece Adana ilindeki çoğunlukla aile içi şiddet mağduru veriler göz önünde bulundurulduğunda vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Kadına yönelik şiddete karşı gerek sağduyulu kamuoyu gerekse medya baskısına rağmen, yargısal mekanizmanın cezasızlık pratiği ve genel olarak toplumun cinsiyetçi, ayrıştırıcı nefret dili her geçen gün kadına karşı hak ihlallerinin artmasına sebep olmaktadır” dedi.

'ÇÖZÜM DEĞİL AYRIMCILIK YAPIYORLAR'

Toplumdaki cinsiyet eşitsizliği sorununa “kadınlara pembe otobüsler, kadınlara pembe renkli özel mekanlar, kadınlara pembe renkli kitapçıklar” hazırlamakla çözüm bulunamayacağını ifade eden Son, bunun erkek egemen, cinsiyetçi bir yaklaşım olup aynı zamanda eşitsizlik ve ayrımcılık yasağını da ihlal ettiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 19:08

www.evrensel.net