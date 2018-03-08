21 Mart Newroz programı açıklandı

Bu yılki Newroz ateşi 'Faşizm kaybedecek halklar kazanacak' sloganıyla 40 ayrı merkezde yakılacak.

Bu yılki Newroz ateşi “Faşizm kaybedecek halklar kazanacak” sloganıyla 40 ayrı merkezde yakılacak. 17 Mart’ta Silvan’da başlayacak olan kutlamaların finali 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapılacak.

Newroz Bayramı’na sayılı günler kala, bu yılın programı da netleşti. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından oluşturulan merkezi komisyon tarafından belirlenen takvime göre, 17 Mart’ta başlayacak olan kutlamalar 40 ayrı merkezde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla kutlanan Newroz’un bu yılki ana sloganı ise “Faşizm kaybedecek, halklar kazanacak” olarak belirlendi.

Belirlenen Newroz takvimine göre, kutlamaların ilki 17 Mart’ta Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yapılacak. 21 Mart’a kadar devam edecek olan kutlamaların finali Diyarbakır, Van, Urfa, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Nusaybin, Cizre ve Yüksekova olarak planlandı.

Buna göre, 2018 Newroz programı şu şekilde:

17 Mart: Silvan, Kızıltepe, Konya, Siirt, Kocaeli, Antalya, Bingöl, Ardahan.

18 Mart: Batman, Mardin, Suruç, Antep, Bursa, Dersim, Bitlis, Maraş.

19 Mart: Muş, Hakkari, Iğdır, Adıyaman, Ağrı, Ergani.

20 Mart: Malatya, Doğubeyazıt, Manisa, Karakoçan, Kars, Hatay/İskenderun, Ankara.

21 Mart: Diyarbakır, Van, Urfa, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Nusaybin, Cizre, Yüksekova.

Bu merkezlerin yanı sıra diğer il ve ilçelerde de yerellerin planlaması ve önerileri doğrultusunda programlar çıkartılacak. Bunların da dahil edilmesiyle bu yılki kutlamaların yüzü aşkın merkezde gerçekleşmesi bekleniyor.

Takvimin belirlenmesiyle birlikte birçok merkezde gerekli izinlerin alınması ve hazırlıkların yürütülmesi için tertip komitelerinin oluşturulduğu da öğrenildi. (MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 18:02

www.evrensel.net