Düşük yaptığı için cezaevine girdi, şimdi mülteci…

Düşük yaptığı için 40 yıl ceza aldı, 5 yıllık mahkumiyetten sonra mülteci oldu… Maria Terasa Rivera hikayesini Evrensel'e anlattı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador, Nikaragua ve Honduras’ta kürtaj kesinlikle yasak. Kürtaj yaptığı belirlenen kadınlar ağır hapis cezalarına çarptırılıyor. Düşük yapan kadınlar da bilinçli olarak düşük yapmakla suçlanıyor. Hem kürtaj hem de cinayet suçundan ağır hapis cezalarına çarptırılıyor.

Maria Terasa Rivera El Salvador'da düşük yaptığı için kürtaj yapmak ve çocuğunu öldürmekle suçlanan kadınlardan biri. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Rivera'yı eşinin annesi tuvalette baygın halde ve kanlar içinde bulur. Hastaneye kaldırılan Rivera düşük yaptığını söyler ama yasalar doktor ve sağlık görevlilerine düşük vakalarını kurumlara bildirme zorunlulu getirdiği için polis devreye girer.

Hakim karşısına çıkarılan Rivera, "kürtaj yapmak" ve "doğmamış çocuğunu öldürmek" ile suçlanır. Kürtaj yapmanın cezası 2 ila 6 yıl, cinayet işlemenin cezası 30 ila 40 yıldır. Hakim Rivera'yı "kürtaj yaparak cinayet işlemek" suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırır.

Stockholm’de görüştüğümüz Rivera, yaşamını, 40 yıl hapis cezası almasına yol açan düşüğü ve karşı karşıya kaldığı suçlamaları Evrensel'e anlattı.

ÇALIŞMAYA 7 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Rivara'nın annesi onu ve kardeşini 5 yaşındayken terk etmiş. Babasını ise hiç hatırlamıyor. San Salvador'un yoksul semtlerinde yaşayan anneannesi ve teyzelerinin yanlarında yoksulluk içinde büyümüş.

Aşırı yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen Rivera, 7 yaşındayken akşam okuluna başladığını, gündüzleri sokaklarda ufak tefek eşyalar satarak geçimini sağlamaya çalıştığını ve 8 yaşındayken tecavüze uğradığını söylüyor.

Rivera ile kardeşi daha sonra çocuk bakım evine yerleştirilir. Lise eğitimini yarım bırakan Rivera 15 yaşındayken bir tekstil fabrikasında işe başlar. Ama düşük yaptıktan sonra yaşamı kabusa döner ve yaşamının en verimli yıllarını demir parmaklıklar ardında geçirir.

'EL SALVADOR’DA SADECE YOKSUL KADINLAR CEZAEVLERİNDE'

Rivera, işlemediği suçtan 40 yıl ceza aldığını ve yaşamının 5 yılını demir parmaklıklar arkasında geçirmek zorunda kaldığını belirterek, “El Salvador'da cezaevlerinde sadece yoksul kadınlar yatıyor. Parası olan ya da politikacı akrabası olan kadınlar yatmıyor. Eğer onlar kürtaj yaptırmak isterlerse yurt dışına gidiyorlar. Ama düşük yaptığı için yoksul kadınlar cezaevlerine atılıyor” diyor.

Kürtaj yapmakla suçlanan kadınların cezaevlerinde de baskıya uğradıklarını söyleyen Rivera, “İşlemediğimiz bir suçtan ceza aldığımız gibi görevliler ve diğer mahkumlar bizleri 'çocuk yiyici' ve 'çocuk katili' olmakla suçladı” diyor.

Uluslararası Af Örgütü, kürtaj ve cinayet suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırılan 17 El Salvadorlu kadının serbest bırakılmaları için bir kampanya başlatmışi, El Salvador'un insan hakları ombudsmanı Rivera'nın düşük yaptığını gösteren kanıtları elde ettikten sonra mahkemenin kararını geçersiz sayması üzerine 2016 yılında Rivera tahliye edilmişti.

'ÇOCUK KATİLİ DAMGASINI SİLEMEDİM'

Cezaevinden çıktıktan sonra tüm çabalarına rağmen işe giremediğini söyleyen Rivera, yaşadığı güçlükleri “Geçmişimi araştırdıklarında ve kim olduğumu anladıklarında kapıyı yüzüme kapadılar. Suçsuzluğum anlaşılmasına rağmen çocuk katili damgasını silemedim. Ömür boyu silmek mümkün değil” diyerek anlatıyor.

Bu arada savcı, insan hakları ombudsmanın kanıtlarının geçerli olmadığını öne sürerek Rivera’nın yeniden tutuklanmasını talep eder. Yeniden tutuklanabileceği kaygısını taşıyan Rivera, İsveç'e gelerek iltica talebinde bulunur. Böylelikle Rivera kürtajla suçlandığı için iltica talebi kabul edilen ilk mülteci olur.

27 KADIN KÜRTAJ SUÇUNDAN CEZAEVLERİNDE

Hapishanede kürtaj yapmakla suçlanan arkadaşlarının hepsinin bir gün serbest bırakılmayı ve Avrupa’ya gelmeyi hayal ettiklerini söyleyen Rivera, “Bir hesap açmak ve bağış kampanyası başlatmak istiyorum. Arkadaşlarım cezaevinden çıktıktan sonra onlara buraya gelmeleri için yardımcı olacağım. Onlara orada kimse iş vermez ve yardımcı olmaz” diyor.

Kendisi tahliye edildiğinde 16 kadının kürtaj yapma suçundan cezaevlerinde bulunduğunu oysa şimdi bu sayının 27’ye yükseldiğini söylüyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 17:58

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