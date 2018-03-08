TSK'nin Afrin operasyonu, 48. gününde de devam ediyor. DHA, Afrin’in Cinderes ilçe merkezinin ele geçirildiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) TSK ve ÖSO’nun Suriye’nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü askeri harekatın 48’inci gününde, Afrin’in Cinderes ilçe merkezinin ele geçirildiğini duyurdu. Haberde, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes’teki çatışmaların devam ettiğini aktarıldı.

ANHA: TOP ATIŞLARINDA AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ

ANHA haber ajansı ise Cinderes’e dönük hava saldırılarının devam ettiğini ve yoğun çatışmalar yaşandığını duyurdu. Öte yandan ajans Afrin merkeze bağlı Tırınde köyüne top atışları yapıldığı ve bu atışlar nedeniyle aynı aileden 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Çocukların annelerinin ve bir kardeşlerinin de yaralandığı belirtildi. Ölen çocuklarının isimlerinin ise Hısen (15), Rıfat (10) ve Hale (14) olduğu açıklandı. ANHA ayrıca yüz binlerce insana içme suyu sağlayan Şera’daki içme suyu tesisini bombalaması nedeniyle, Afrin’e verilen içme suyu hattı kesildiği bilgisini verdi.

SDG: TÜM GÜÇLERİMİZİ AFRİN’E GÖNDERECEĞİZ

SPUTNİK’e konuşan Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Ceyşul Suwar Komutanı Ebu Ömer İdlibi, “Afrin’de durum kötüye gidiyor. Bütün dünya ve ABD sessiz kalıyor. Afrin’de 200 bin Arap yaşıyor. Ailelerimizi, insanlarımızı korumak için Afrin’e savaşçı göndereceğiz. Rakka, Deyrizor ve birçok yerden daha Afrin’e savaşçı göndereceğiz” dedi. Deyrizor’dan güçlerinin yarısını çektiklerini ve bunu fırsat bilen IŞİD’in saldırıya geçerek 4 köyü aldığını söyleyen, İdlibi, “Eğer Afrin’e aldırılar durmazsa Deyrizor bölgesindeki tüm güçlerimizi çekeceğiz. Şimdiye kadar 1700 savaşçımızı Afrin’e gönderme kararı aldık. Bizim toplam 6 bin savaşçımız var” dedi. (HABER MERKEZİ)

Afrin operasyonunda 47. gün: Sıcak çatışmalar devam ediyor

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 17:43

www.evrensel.net