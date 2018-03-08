Savcılık, gözaltındaki belgeli işkenceye ‘propaganda’ dedi

Savcılık, gözaltındayken ölen Gökhan Açıkkolu için işkence ile öldüğüne dair belge olmasına rağmen 'örgütsel propaganda' dedi.

Gözaltındayken hayatını kaybeden Öğretmen Gökhan Açıkkolu ile ilgili açıklama yapan savcılık, “Açıkkolu’nun işkence sonucu öldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, örgütsel propaganda olduğunu” savundu. TİHV’nin konuyla ilgili ‘İşkence ve ölüm arasında nedensellik bağı var” raporu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltında hayatını kaybeden Gökhan Açıkkolu’nun durumunun Meclise taşınmasının ardından açıklama yaptı. Savcılığın ajanslara gönderdiği yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meclis grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara yanıt verildi. Savcılık, “Açıkkolu’nun işkence sonucu öldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, örgütsel propaganda olduğunu” belirtti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı, Adli Tıp Uzmanı, Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bianet’e yaptığı açıklamada, Açıkkolu’yla ilgili yaptıkları incelemede “İşkence ve ölüm arasında bir nedensellik bağı bulduklarını” söylemişti.

‘MEŞRULAŞTIRMAK DA İŞKENCEDİR’

Savcılığın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fincancı, “Siz önce etkili bir soruşturma yürüttüğünüzü kanıtlayın, 24 saatte bir yapılan gözaltı muayenelerinde tanımlanan yaralanmaların nasıl olduğunu açıklayın! Ayrıca devletin görevlilerinin işlediği iddia edilen bir suçun aydınlatılması için otopsi Adalet Bakanlığı bağlı kurumunda yapılınca suçu örtbas etme refleksi olmadığına neden güvenelim? Üstelik bu yönde kuvvetli şüphe var! Doku içi kanamaların nasıl olduğunu açıklamaya yeltenmemişler! Bir kez daha hatırlatayım! İşkence mutlak yasak. “Örgüt” diyerek meşrulaştırmaya çalışmanız da işkence suçu kapsamındadır.” dedi.

Kılıçdaroğlu önceki gün konuyla ilgili şunları söylemişti: “Gökhan Açıkkolu, 15 Temmuz’dan sonra tutuklanıyor. Gözaltı sırasında hayatını kaybediyor. Gözaltı sırasında ilaçlarının verilmediği bize gelen bilgiler yönündeydi. Hasta ise insülini vereceksiniz, nitekim bu adam öldü. Şimdi bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşkence sonucu hayatını kaybediyor. Bir tek Allah’ın kulu çıkıp bu ülkede ‘Adalet vardır’ diyemez.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 17:33

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