CHP'den 'Seçim Güvenliği' raporu: Partiler baraj istemiyor

'Seçim Güvenliği' turları düzenleyen CHP, siyasi partilerin ittifak yasası ve seçimlere ilişkin düşüncelerini raporlaştırdı.

CHP, 'Seçim Güvenliği' turlarında görüştüğü siyasi partilerin ittifak yasası ve seçimlere ilişkin düşüncelerini raporlaştırdı. BBP'nin de arasında bulunduğu siyasi partiler seçim barajının kaldırılması konusunda hemfikirler. Öte yandan OHAL'in kaldırılması ve parlamentoda temsil edilmeyen partilere yapılacak hazine yardımı da talepler arasındaydı.

CHP oluşturduğu “Seçim Güvenliği Heyeti” ile 8 siyasi partiyi ziyaretinin ardından ulaştığı sonuçları açıkladı. AKP ve MHP tarafından hazırlanan “ittifak teklifi”nin görüşüldüğü ziyaretlerde yapılmak istenen değişiklikler ele alındı. Bir hafta süren ziyaretlerde heyet, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi ile görüşüldü. MHP ise görüşme teklifini geri çevirdi.

BBP DEĞİŞİKLİĞİ DESTEKLEDİ

Raporda Büyük Birlik Partisi (BBP) temsilcilerinin “Cumhur İttifakı” içinde yer almak istedikleri ifadeleri aktarıldı. BBP'nin kanun teklifinin getirdiği ittifak düzenlemesini desteklediği belirtilen raporda, “BBP seçim güvenliği konusundaki çalışmaların değerli olduğunu ancak 'Cumhur İttifakı'na karşı bir tutum içinde olmak istemediklerine dikkati çekmiş, buna karşın, seçim güvenliğine ilişkin dile getirdiğimiz endişelerimizin bir bölümünü haklı görmüş, bazı endişelerimizi ise ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği zorunlu olarak değerlendirmiştir” denildi.

PARTİLER SEÇİM BARAJINA KARŞI

Ancak diğer partilerde seçim güvenliğine ilişkin benzer kaygılar ortaya çıktı. Bu siyasi partiler OHAL şartlarının devam ettiği süreçte, seçimin öncesinde, seçim gününde ve sonrasında, şeffaf ve adil bir seçimden bahsedilmesinin güç olacağını, OHAL’in yarattığı pek çok adaletsizlik, haksızlık ve kısıtlamanın özgür ve güvenli seçime gölge düşüreceği konusunda kanaatlerini aktardılar. Raporda “5 ayrı teklifle toplam 86 maddelik bir değişiklik öngören çalışmamızın içeriği hakkında siyasi parti temsilcilerine bilgilendirme yapılmıştır. Görüşülen tüm siyasi partilerin ortak şikayet ve talepleri arasında seçim barajının indirilerek, sıfırlanması öne çıkmıştır. Bu talebe, ittifak düzenlemesinin yanında yer aldığını açıklayan Büyük Birlik Partisi de katılmıştır. Tüm partilerin ortak taleplerinden biri de, seçime girme yeterliliği olan partilerin hazine yardımı alabilmeleri, siyasi partilere belli bir standartta ödemenin ardından, alınan oy oranında partilere bu yardımın dağıtılması önerisi olmuştur. Siyasi partiler, hazine yardımı alamamanın ciddi eşitsizlik ve haksızlık yarattığına dikkati çekmiştir” denildi.

KOMİSYON DİĞER PARTİLERİ DİNLEMELİ

Raporda, Anayasa Komisyonu görüşmesinin, önümüzdeki hafta uygun görülen bir güne ertelenmesi ve Komisyon Başkanlığı tarafından 8 siyasi partinin görüşmeye çağrılıp, kanun teklifi üzerindeki görüşlerini ifade etmelerine fırsat tanınması talep edildi. Komisyonun bu talepleri dinledikten sonra çalışmasına devam etmesinin en doğru yöntem olacağı ifade edilen raporda, görüşülen siyasi partilerin ortak talepleri sıralandı.

CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ İÇN AYRI ZARF

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması hükmünün kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde oy pusulalarının farklı zarflara konulması istendi. Sandık mührü bulunmayan pusulaların da geçerli sayılabilmesini düzenlenemesi eleştirilen raporda, bu hükmün 16 Nisan referandumunda YSK tarafından kanunsuz bir karar alındığının itirafı olduğu ve sandık mührünün teminatının ortadan kaldırılması bakımından kabul edilemeyeceği ifade edildi.

ORTAK OY BELİRSİZLİĞİ

İttifak yapan partilerden herhangi birine verilmeyen ancak ittifaka verilen “ortak oy” düzenlemesine de değinilen raporda, “Oyların ittifakı destekleyen partiler arasında orantısal olarak dağılımını öngörse de seçmen tercihine dair bilinmeyen veriler üzerinden yapılan hesaplamaların, seçim sonuçlarının kesinliğine ve seçmen iradesinin netliğine kesinliğine gölge düşürebileceği açıktır. Seçmenin oyunun, ittifak içinde oy vermek istemediği partiye yazılabileceği sonucunu da doğurabilecektir” denildi.

OHAL'E SON VERİLSİN

Kanun teklifi dışında da önerilere yer verilen raporda, 20 aya yakın süredir devam eden OHAL rejimine son verilmesi gerektiği vurgulandı. Yüzde 10’luk seçim barajının tamamen kaldırılması istenen önerilen raporda, “Başta barolar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gözlemci statüsüyle seçim günü sandıklarda ve oy kullanma alanlarında çalışabilmesi istendi. Öte yandan seçimlerde en az yüzde 1 oy alan siyasi partilerin hazineden yardım alabilmeleri de başka bir öneri oldu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 16:54

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