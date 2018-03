Bölgede 8 Mart: Baharı da barışı da kadınlar getirecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları için kadınlar bölge illerinden başta Diyarbakır, Van, Antep ve Dersim olmak üzere alanlara çıktı. “Vardık, varız, var olacağız” sloganıyla gerçekleştirilen 8 Mart kutlamalarında kadınlar, baharı da barışı da kadınların getireceği mesajını verdi.

Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) çağrısıyla Diyarbakır 5 Haziran (İstasyon) Meydanı’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi gerçekleştirildi. Yüzlerce kadının mitinge geldiği Diyarbakır’da barış talepleri öne çıktı. Sabah saatlerinden bu yana miting alanına çıkan tüm yollar zırhlı araçlar ve bariyerlerle kapatıldı. Yoğun önlemlerin alındığı miting alanına kitle 3 noktadan alındı. Alanda halay ve zılgıtlar eşliğinde slogan atmaya devam eden kadınların büyük coşkusu dikkat çekti. Miting alanına giren herkesi didik didik arayan polisler, kadınların yanlarında getirdikleri birçok eşyayı içeri sokmalarına izin vermedi.

GAZETECİLERİN KALEMİ ALANA ALINMADI

Alanda, “Baharı da barışı kadınlar getirecek”, “Şiddete, tacize, tecavüze, çocuk istismarına son”, “Hebûna jinê hebûna jiyanê ye” pankartları asıldı. Basın mensupları da saatin 12.00 olmasıyla birlikte protokol kapısından alana alındı. Ancak gazetecilerin kalemle alana girmesine izin verilmedi.

‘SAVAŞI DURDURMAK BİZİM ELİMİZDE’

Mitingin açılış konuşmasını yapan tertip komitesinden Gülşen Özbek “Kadınlar her yerde direniyor bundan dolayı tekrarlıyoruz biz varız var olmaya devam edeceğiz” dedi. Özbek, “Kürt halkına dönük sürdürülen savaş politikalarını kabul etmeyeceğiz. Biz kadınlar olarak onurlu barışın sahiplenicisi olacağız. Yetti artık bunca acı, bunca kayıp savaşı durdurmak bizim elimizde. Savaşa hayır diyoruz” diye konuştu.

‘SAVAŞ KARARINI ALAN ERKEKLERE KARŞI KADINLAR EL ELE VERMELİ’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınlar her türlü baskıya, şiddete rağmen özgürlük, eşitlik ve varış mücadelesini her gün güçlendirerek alanlara çıkıyor. Bu ülkeye özgürlüğü getirecek yine biz kadınlarız o yüzden bu mücadele her türlü baskıya rağmen sekteye uğramamalı. Ev ev dolaşıp jin jiyan azadî demeliyiz” dedi.

Buldan, “Afrin’e savaş açarken orada yaşayan kadınların, çocukların, evladı askere giden annelerin vebali üzerinedir. Bu ülkede hiç bir anne evladını toprağın altına koymamalı. Savaş kararını alan erkeklere karşı biz kadınlar el ele vermeliyiz” dedi.

‘ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ’

Mecliste AKP’li erkek milletvekillerinin HDP’li kadın milletvekillerine parmak sallayarak ‘adam olun’ demesiyle ilgili de konuşan Buldan, “Biz kadınız, kadınca mücadele veriyoruz. Bu mücadelede kurduğumuz kadın ittifakında tüm kadınları birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu mücadelenin bu ülkeye demokrasiyi getireceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Sur Ritim Grubu, Nurcan Değirmenci ve Mizgin Tahirî sahne aldı.

VAN’DA RENK CÜMBÜŞÜ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Vanlı kadınlar, Ahtamara Kadın Platformu çağrısıyla Musa Anter Barış Parkı’nda miting gerçekleştirdi. Rengarenk kıyafetlere büründükleri görülen kadınlar, miting alanını adeta renk cümbüşüne çevirdi.

3 KEZ ARANDIKTAN SONRA ALANA ALINDILAR

Mitingin düzenlendiği parkın çevresi dün akşam itibariyle polislerce barikatlarla çevrildi. Bu sabah rengarenk flama ve bayraklarla süslenen parka gelen kadınlar, kontrol noktasında üzerleri polislerce üç kez arandıktan sonra alana alındı. Kadınların beraberlerinde getirdikleri “barış” ifadesi yer alan pankartlara polislerce izin verilmediği görüldü.

Ellerinde “Bu nikah kıyılamaz”, “Jin jiyane, jiyanê nekûje”, “Vardık, varız, var olacağız” dövizleri taşıyan kadınlar, sık sık “Jin, jiyan, azadî” ve “Bijî berxwedana jina” sloganları attı.

BEYAZ TÜLBENTLİ ANNELER ÖN SAFLARDA

Beyaz tülbentli annelerin, ön safta yerlerini aldığı görülen mitinge, HDP’li Milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Bedia Özgökçe Ertan da katıldı. Miting, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Sözcüsü Besime Konca, Kamu Emekçileri ve Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in konuşmalarıyla başladı.

‘KADINLAR ARTIK OHAL İSTEMİYOR’

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, esnek ve güvencesiz bir yaşamla kadınların eve kapatılmak istendiğini ifade ederek, “Bunlar emeğimizi daha çok sömürmek istiyorlar. AKP kadınları daha çok merdiven altında çalışan işçiler olarak görüyor. Bu ülkede eşitliğin ve özgürlüğün sürdürülmesi için kararlı bir mücadele veriyoruz. OHAL 19 aydır devam ediyor. Kadınlar ve halklar OHAL’i artık istemiyor”dedi.

‘OHAL İLE SAVAŞ POLİTİKALARI UYGULANIYOR’

Dersim’de kadınlar 8 Mart’ı Seyit Rıza Meydanı’nda kutlandı. Açıklamaya EMEP, HDP, CHP, Yenigün Kadın Derneği ve KESK’e bağlı sendikalar katıldı. Kutlama öncesi güvenlik güçleri, bazı döviz ve pankartlara el koydu. Yoğun yağmurun altında yapılan kutlamada açıklamayı Dersim Kadın Platformu adına Nurşat Yeşil okudu. Yeşil, “OHAL düzeninde kadınlara yönelik şiddeti sistematik ve meşru hale getiren halkı emekçileri ve kadınları yoksullaştıran, ötekileştiren savaş politikaları KHK’ler eliyle uygulamaya konuluyor” dedi.

Açıklama çekilen halayların ardından sona erdi.

ANTEPLİ KADINLAR: EMEK, EŞİTLİK VE BARIŞ HAKKIMIZIN PEŞİNDEYİZ

8 Mart Antep’te Demokratik Kadın Platformunun Yeşilsu Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla kutlandı. OHAL yasakları nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk kez sokakta 8 Mart’ı kutlayan kadınlar, açıklamadan sonra da halayları ve sloganlarıyla uzun süre alanı terk etmedi. Barış ve özgürlük taleplerinin öne çıktığı sloganlar arasında OHAL ve KHK’lere de tepkiler yer aldı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklamasını KESK’ten Sevgül Özdemir okudu. Özdemir, “Kürt sorununda dayatılan çözümsüzlük, barış talebinin kriminalize edilmesi ve halklar arasında yaratılan kutuplaşma kadınların yaşadığı şiddetin, göçün ve yoksulluğun katmerlenerek devam etmesini de beraberinde getiriyor” dedi. Özdemir, kadınların 8 Mart vesilesiyle dile getirdikleri talepleri sıraladı ve “Biz kadınlar 8 Mart’larda meydanları bize dar ederek, varlığımızı iktidarlarının geleceği için tehdit olarak görenlerin her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen alanlarda olmaktan ve sözümüzü söylemekten geri durmadık durmayacağız. Eşit, adil, özgür, laik ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz.”

MALATYA'DAN MÜCADELEYİ YÜKSELTME ÇAĞRISI

Malatya Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla emek, eşitlik ve barış talebiyle bir araya gelen kadınlar Eğitim Sen şube binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Malatya Demokratik Kadın Platformu adına okuyan Eğitim Sen Kadın Sekreteri Kamile Kaya, “Bugün erkek egemen kapitalizme karşı yürüttüğümüz mücadelenin kazanımı olan 8 Mart'ta bütün dünyada olduğu gibi daha adil, eşit ve özgür bir dünya için mücadelemizi yükseltmeliyiz” dedi.

8 Mart’ın anlam ve önemine değinen Kaya “Düşük ücret, kısmi zamanlı, esnek, uzaktan, evden, kayıtsız, sigortasız ve güvencesiz iş kadına dayatılmaktadır. Bir yandan güvencesizliğin, yoksulluğun ve işsizliğin öte yanda savaşın, militarizmin ve tekçiliğin meşru kıldığı şiddetin her çeşidine maruz kalınmakta, OHAL bahanesiyle en temel haklarımızın kullanılamaz hale geldiği bir dönemde kadınlara, LGBTİ’lere, çocuklara yönelik taciz tecavüz ve katliamlar korkunç boyutlara varmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaya, açıklamanın sonunda ise işsizlik ve yoksulluğun iktidarlar tarafından kadın bedenini ve emeğini daha fazla denetlemek için bir araç haline getirildiğini ifade ederek “Çıkarılan KHK ile işimiz, emeğimiz gasbedilmekte, sendikal hak ve özgürlüklerimize dönük keyfi yasaklamalarla örgütlenme hakkımız elimizden alınmak istenmektedir. Eşit, adil, laik, özgür ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmanın kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Bize dayatılan yoksulluğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

