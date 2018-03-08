Kadınların gündemi esnek çalışma, şiddet, savaş...

İzmir Bayraklı'da, Yamanlar Alevi Kültür Derneği’nde gerçekleştirilen 8 Mart etkinliğinde emekçi kadınlarla sorunları üzerine konuştuk.

Emine UYAR

İzmir

Adını Yamanlar dağından alan, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi İzmir’in eski yerleşim bölgelerinden. Göçle oluşan mahallede çoğunlukla, tekstil, inşaat, belediyelerin taşeron şirketleri ve sanayi bölgelerinde çeşitli fabrikalarda çalışan işçiler oturuyor. İşsizlik de yaygın.

Yamanlar Alevi Kültür Derneği’nde gerçekleştirilen 8 Mart etkinliğine katılan kadınları biraz daha yakından tanımak üzere sohbet ediyoruz.

Şengül Erdoğan, bir organizasyon şirketine bağlı olarak garsonluk yapıyor. Esnek çalışmanın tüm olumsuzluklarını yaşayan Erdoğan, ne zaman, nerede çalışacağının belli olmadığını dile getiriyor. Çalışırken en çok çocuklardan yana zorlandığını ifade eden Erdoğan, “Üç çocuğum var, en küçüğüne bazen annem bakıyor bazen de yalnız bırakmak zorunda kalıyorum” diyor. Daha önce tekstilde çalışan Erdoğan çocukları olunca ayrılmak zorunda kalmış ve bir daha düzenli bir işte çalışamamış. Bu onun emekli olmasına da engel olmuş.

‘BİR ANNE ÜZÜLÜRKEN BEN RAHAT OLAMIYORUM’

Güler Karagöz, kapatılan ve şimdi yerinde inşaatların yükseldiği Tekel İçki Fabrikasından emekli olmuş. Çalışırken 8 Mart’ı fabrikalarında kutladıklarını dile getiren Karagöz, bir kadın ve bir anne olarak şu anki ortamın çok kötü bulduğunu ve acı duyduğunu dile getiriyor. Öncelikle Suriye’ye yönelik sürdürülen savaşın pek çok acıya sebep olduğunu ifade eden Karagöz, “Emekçilerin çocukları ölüyor, evlerde anneler ağlıyor. Tabi ki bu hayatımızın her yerine yansıyor, emeğe, çocuklarımızın geleceğine yansıyor. Bir anne üzülürken ben rahat olamıyorum” diyor.

SOKAKTA GÜVENLE YÜRÜYEBİLMEK

Maliyede 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olan bir başka kadın, iki oğlunun da üniversite bitirdiğini ve işsiz olduğunu dile getirerek, “Özel şirketler sömürüyor resmen” diyor. Ülkede uygulanan baskı rejiminden kadınlarından da payını aldığını dile getiren kadın, “Sosyal medyada düşünceni dile getirdiğinde hemen soruşturuluyor. Bu böyle diye, sesimizi soluğumuzu keseceğiz diye bir şey yok. Ülkede toptan her şeyin değişmesi lazım, benim, kızımın sokakta yalnız başına yürüyebilmesi için o güvenliğin sağlanması gerekiyor ki diğer sorunlarımız halledilebilsin diye düşünüyorum” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 05:18

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