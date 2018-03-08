Sendikaların 8 Mart afişleri

Farklı ülkelerden ve küresel ölçekteki sendika ve konfederasyonların 8 Mart afişleriyle dünyada kadın emekçilerin 8 Mart hazırlıkları.

Bu yıl 8 Mart’ta birçok ülkede kadınlar greve çıkarak eşitlik ve adalet talep edecek. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, güvencesizlik ve kadın emekçilerin hakları 8 Martın öne çıkan gündemleri olacak. Farklı ülkelerden ve küresel ölçekteki sendika ve konfederasyonların 8 Mart afişlerini sizler için derledik. İşte dünyada kadın emekçilerin 8 Mart hazırlıklarının bir panoraması...

BİZ OLMADAN DÜNYA DÖNMEZ!

İSPANYA’dan CGT Konfederasyonu’nun 8 Mart afişi de 8 Mart’ta grev çağrısı yaparken, “Biz olmadan dünya dönmez” vurgusunu yapıyor. CGT, grev çağrısında kadınlar olmadan ne üretimin ne de yeniden üretimin olabileceğine dikkat çekerek, “Dünyayı durdurmak için durmak istiyoruz” diyor.

KADININ YERİ SENDİKADIR!

BİRLEŞİK Krallık’tan akademisyen sendikası UCU ise 8 Mart afişi ile örgütlenme çağrısı yapıyor. Afişinde “kadının yeri sendikadır” diyen UCU, kadınları “işyerinde eşitlik ve daha iyi haklar” için mücadele etmek üzere sendikalı olmaya çağırıyor.

EŞİT ÜCRET VE ÜCRET ADALETİ!

DÜNYANIN dört bir yanında kamu hizmetlerinde örgütlü olan sendikaların küresel federasyonu olan PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali) ise bu yıl 8 Mart afişinde 8 Mart’ta yapılacak kadın grevine çağrıda bulunurken, “Eşit ücret ve ücret adaleti” talebini öne çıkardı. Afişte “Dayanışma silahımızdır” sloganı da yer aldı.

EV İŞÇİLERİ GREVDE!

2,5 milyondan fazla ev işçisinin olduğu Meksika’da, ev işçileri sendikası “Benim için, senin için, hepimiz için onurlu bir çalışma yaşamı” vurgusuyla 8 Mart’ta greve hazırlanıyor.

GEÇMİŞTEKİ GİBİ GELECEĞİMİZ İÇİN!

İTALYAN sendika konfederasyonu CGIL, bu yıl 8 Mart için çok neşeli ve renkli bir afiş hazırlamış. Afişte, “Geçmişteki gibi, gelecek için birlikte mücadele edelim” deniyor. Afişte küçük ve hoş bir ayrıntı daha var. Mücadele etmek anlamına gelen “Lotto” sözcüğünün içinde sekiz anlamına gelen “Otto” sözcüğü farklı renge boyanarak, 8 Marta selam gönderilmiş. Afişte, kürtaj ve annelik haklarını güvence altına alan 194 sayılı yasanın kabul edilmesinin 40. yılına da gönderme yapılıyor.

GÜVENCESİZLİK ETİKETİNİ YIRTIP ATIYORUZ

İSPANYA’dan İşçi Sendikaları Birliği (USO), bu yıl 8 Mart’ta Türkçeye “güvencesizlik” olarak de çevrilebilecek “prekarite” sorununu öne çıkarıyor. USO’nun afişinde kadınların üzerinde “güvencesiz” etiketlerinin yer aldığını ve “Güvencesizlik etiketini yırtıp atıyoruz” denildiğini görüyoruz.

DEĞİŞİM İÇİN 2 SAATLİK GREV

İSPANYA’nın iki büyük konfederasyonu olan UGT ve CCOO’nun ortak afişinde “Değişim İçin 2 Saatlik Grev” çağrısını görüyoruz. UGT ve CCOO’nun çağrısıyla gerçekleştirilecek grev, işçilerin vardiyalarına göre 8 Mart günü 11:30-13:30 ve 16:00-18:00 arasında yapılacak. Kadın işçilerin yanı sıra erkek işçilerin de katılacağı grev, “kadına yönelik erkek şiddetine, kadın-erkek ücret farklılıklarına ve güvencesiz istihdama” karşı gerçekleştirilecek ve ayrıca “Eşitlik için yaşasın sendikal haklar” teması da öne çıkarılacak.

İŞYERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON!

DÜNYANIN dört bir yanından sendika ve konfederasyonların üyesi olduğu Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), bu yıl işyerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddet, bir başka deyişle kadına yönelik şiddet temasını öne çıkarıyor. Dünya ölçeğinde kadınların yüzde 35’inin evde, toplum yaşamında ya da işyerinde cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çeken ITUC, 14 Şubat-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği kampanya çerçevesinde işyerinde şiddet sorunu ile ilgili olarak bir ILO sözleşmesinin kabul edilmesi çağrısında bulunuyor. ITUC üyesi sendikalar bu çerçevede çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştiriyor. (EKMEK VE GÜL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 05:05

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