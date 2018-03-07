Foça’da binlerce ağaç kesildi

Foça’nın Ilıpınar köyü yakınındaki ormanlık alanda 'plantasyon' gerekçesiyle binlerce ağaç kesildi.

İzmir'in Foça ilçesinin Ilıpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alan, Orman Bölge Müdürlüğü Menemen Şefliği, tarafından ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Takerler adlı şirketin alması sonrası plantasyon gerekçe gösterilerek binlerce ağaç kesildi.

EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü ve Foça Forum üyesi Fırat Korkmaz, Ilıpınar köyünün yakınlarındaki Armutludere mevkiinde yer alan 309 parsel alanın etrafındaki kızılçamların kesildiğini söyledi.

Takerler adlı şirketin, ihale sonucu alanda plantasyon gerekçesiyle binlerce ağacı kestiğini belirten Korkmaz, “Genç, yaşlı demeden ağaçları kesiyorlar ve yerine yenisini dikeceğiz diyorlar. Ancak bir ağaç 25 yılda yetişiyor. Bizim itirazımız buna. Bu işin ihalesini yapmışlar, rant olayı var. Acaba sanayi açarlar mı diye endişelerimiz var” dedi.

Foça Forum üyeleri ve Ilıpınar köylülerin alanda jandarma ile tartıştıklarını aktaran Korkmaz, "3 işçi ve jandarmalar da vardı, ancak bizler durdurabildik. Cuma gününe kadar da burada bir çalışma yapmayacaklarını söylediler. Biz de cuma gününe kadar gerekli yerlerle görüşmeler yapacağız” diyerek alanda gerekirse nöbetleşe beklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Daha önce ormanlık alanda iyileştirmeler yapılacağına dair bir duyum alındığını ancak eğer iyileştirmeden kastedilen bu ise bunun kelimenin tam anlamıyla bir ağaç katliamı olduğunu belirten Korkmaz, katliama izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kızılçamların mobilya endüstrisi için kesildiği tahmin ediliyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 18:28

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