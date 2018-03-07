Almanya'dan Newroz kutlamasını engelleme girişimi

Hannover Emniyet Müdürlüğü, NAV-DEM tarafından 17 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Newroz kutlamasını yasaklamak için harekete geçti.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Hannover Emniyet Müdürlüğü , Almanya’daki en büyük göçmen örgütü olan Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından 17 Mart'ta Hannover'de yapılması planlanan merkezi Newroz kutlamasını yasaklamak için harekete geçti. Gerekçede NAV-DEM'in “PKK tarafından yönetildiği” ileri sürüldü. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyalet hükümetlerine gönderilen yazıda, Kürt kurumlarının yapılmak istediği eylemlere sınırlama getirilmesi ve Öcalan'ın bütün posterlerinin yasak olduğunun altı çizildi.

NAV-DEM tarafından Hannover'de 15 bin kişinin katılımıyla kutlanmak istenen Newroz gösterinin Hannover Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmak istenmesi üzerine, kentteki antifaşist örgütler bir araya gelerek gösteri izni için kendileri başvuru yapma kararı aldı. Bunun üzerine NAV-DEM başvuruyu geri çekerken, Alman örgütlerinin başvurusuyla yapılacak Newroz kutlamasına katılacak.

'MERKEZİ KARAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLİYOR'

NAV-DEM tarafından yapılan başvurunun yasaklanmak istenmesinin arkasında, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olduğu ifade ediliyor. Süddeustche Zeitung'de yer alan bir habere göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine bağlı olarak Türkiye'nin “terör propagandası” diye tanımladığı eylem ve sembollere Almanya'nın da yasak getirdiği belirtildi. Bu temelde Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, eski uygulamalarda bazı güncellemeler yapıldığı belirtildi ve bu kapsamda yasak sembollere kesinlikle izin verilmemesi istendi. Geçtiğimiz yıl Köln'de yapılan Kürt Kültür Festivali'nde sarı zemin üzerindeki Abdullah Öcalan bayraklarına izin verilmezken, beyaz zemin üzerinde olanlara ise izin verilmişti. Bakanlık tarafından gönderilen son yazıda bütün Öcalan posterlerinin “terör propagandası” olduğu belirtilerek taşınmasına izin verilmemesi talep edildi.

Hannover Emniyet Müdürlüğü'nün yasak girişimini Evrensel'e değerlendiren NAV-DEM Eş Başkanı Ayten Kaplan, “Polisin kurumumuzun doğrudan PKK tarafından yönetildiği şeklindeki yaklaşımını kesin olarak kabul etmiyoruz. Yüz binlerce Kürt'ü Almanya, Türkiye ile olan ticari ilişkileri ve silah satış anlaşmaları nedeniyle kriminalize diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yasal olarak her türlü girişimimizi yapacağız” dedi.

'TÜRKİYE İLE ALMANYA'NIN NE FARKI KALDI'

Daha önce Hannover'de sorusuz şekilde Newroz kutlaması yapılmış ve hiçbir şiddet olayı gerçekleşmemişti. Her ne kadar Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, NAV-DEM'de kutlama izninin verilmemesinin arkasında Federal İçişleri Bakanlığı'nın olmadığını söylese de, uygulamanın merkezden gelen emir çerçevesinde işlediği aktarılıyor. 27 Ocak'ta Köln'de Afrin operasyonuna karşı yapılan ve on binlerin katıldığı protesto yürüyüşü, Öcalan posterleri nedeniyle bitmeden dağıtılmıştı.

Newroz kutlaması önündeki engeli değerlendiren Kaplan, “Şimdi Almanya ile Türkiye arasında ne fark var? Bu soruyu sormadan edemiyoruz. En temel hak ve özgürlükler Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi adına feda ediliyor. Burada da Kürtlerin ulusal bayramına izin verilmiyor. Buna karşı sessiz kalmayacağız ve Newroz'u kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kentteki Alman örgütlerinin 17 Mart'ta Newroz kutlaması için yaptığı başvuru kapsamında görüşmeler bu hafta içinde yapılacak. Polisin, sert kurallar getirerek gösteriye izin vermesi bekleniyor. Newroz kutlamasına Almanya'nın bütün kentlerinden on binlerin katılması bekleniyor. Geçen yıl Newroz kutlaması Frankfurt'ta yapılmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 18:33

www.evrensel.net