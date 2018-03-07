Trilyonluk reklamlar ‘törenle’ gitmiş!

Bekir Bozdağ, kamu kuruluşları ve KİT’lerin televizyon kanallarına verdiği paranın ‘tören’, ‘fuar’ ve ‘ağırlama’ olarak gösterildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşları ve KİT’lerin televizyon kanallarına verdiği reklam ve tanıtım bütçelerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, analitik bütçede ‘reklam giderleri’ şeklinde bir sınıflandırma olmadığını belirterek, bu giderlerin ‘tören’, ‘fuar’ ve ‘ağırlama’ gibi ekonomik kodlar içinde yer aldığını açıkladı.

Trilyonların kime aktarıldığını soran Gürer, “Bu miktarların ‘tören’ gideri kapsamına alınarak, kamuoyundan saklanması, ciddi devlet anlayışına yakışmamaktadır” dedi.

HANGİ KANALA NE KADAR REKLAM VERİLDİ?

Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde 2017 yılında TV kanallarına verilen reklam tutarları ve TV kanallarına göre dağılımının açıklanmasını istedi. Gürer’in soru önergesine Bekir Bozdağ yanıt verdi. Bozdağ, Anayasa'nın 165'inci maddesi uyarınca, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesine ilişkin usul ve esasların mevzuatta belirlendiğini ifade ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla bütçelerinden yaptıkları harcamalarda Analitik Bütçe Sınıflandırması kullanıldığını belirtti.

Bozdağ, “Söz konusu harcamalar kurum ve kuruluş bütçelerinin ‘ilan giderleri’ veya “tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri’ ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. ‘İlan giderleri’ kapsamında mahkeme ilan bedelleri de dahil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri, ‘Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kapsamında ise tanıtma amaçlı fuarlar, tören, toplantı, seminer vb. organizasyonlar ve bunlara ait araç gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemlerle ilgili her türlü hazırlıkların gerektirdiği giderler gibi çeşitli giderler yer almaktadır” ifadesini kullandı.

‘REKLAM GİDERLERİ VERİSİ YOK’

Bozdağ, Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgileri de açıkladı: “Anılan ekonomik kodlara gider kaydedilmek suretiyle idarelerce yapılan harcamalar sadece reklam giderleri ile sınırlı olmayıp başka mahiyetteki harcamaları da içermektedir. Dolayısıyla, bütçe sınıflandırmasında ‘reklam giderleri’ şeklinde bir tasnif olmadığından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin reklam giderlerine ilişkin veri üretilememektedir.”

‘TRİLYONLAR KİMLERE AKTARILIYOR’

Gürer ise bir saniyelik gösterimi bile milyarları bulan TV reklamları için ayrılan bütçenin ne kadar olduğunun, analitik bütçe içinde sınıflandırılmamış olmasını eleştirdi. Hangi TV kanalına ne kadar reklam parası aktarıldığı konusunda açıklama yapılamadığına dikkat çeken Gürer, “Net rakamlar olmasa da trilyonlarca liralık tanıtım ve reklam bedeli ödendiği bilinmektedir. Bu miktarların ‘tören’ gideri kapsamına alınarak, kamuoyundan saklanması, ciddi devlet anlayışına yakışmamaktadır” ifadesini kullandı. (MEYDA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 17:34

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