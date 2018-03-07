Cidde'de çalışan inşaat işçilerinin grevi sürüyor

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde MNG Holding bünyesinde çalışan inşaat işçileri, haklarının gasbedilmesine karşı başlattıkları grevi sürdürüyor.

MNG Holding bünyesinde faaliyet yürüten Mapa Cidde Konut Projesinde çalışan işçilerin grevi devam ediyor. 2 bini Türkiyeli olan ve Vietnam, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerden getirilen işçilerle birlikte 5 bin kişinin çalıştığı şantiyedeki grev 5. gününe girdi. 4 aydır ücretleri ödenmeyen işçiler, izinlerin iptal edilmesi, yılını doldurup izne gitmek isteyene para uçak ve tazim haklarının verilmemesi gibi hak gasplarına da tepki gösteriyor.

‘Haklarımızı alana kadar Cidde’de grevdeyiz’

Ailelerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten işçiler, öncelikli olarak alacaklarının ödenmesini istiyor. Yönetim ise 1 aylık alacakları ödemenin karşılığında işçileri yeniden çalıştırmak istiyor. Bu teklifin direnişi kırmak için bir hamle olduğuna dikkat çeken işçiler "Greve devam" dedi. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi olan ve olmayan işçilerin çalıştığı şantiyede işçiler, görüşmeleri seçtikleri temsilciler yoluyla sürdürüyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 17:32

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