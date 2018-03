Eşi tarafından vurulan Gizem: Hâlâ tehdit ediyor

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan Gizem Tatlısert, hâlâ tehdit edildiğini belirterek 'Can güvenliğim yok, ne olur sesimi duyun' dedi.

Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu eşi Gizem Tatlısert'i (26) tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'in, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gizem Tatlısert, can güvenliğinin olmadığını belirterek, “Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Can güvenliğim yok. Şu an burada olmam bir mucize. Ne olur sesimi duyun” dedi.

Zafer Tatlısert, gördüğü şiddet nedeniyle olaydan 6 ay önce evi terk eden Gizem Tatlısert’i, muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya girerek 4 kurşunla yaraladı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü.’de saldırıda hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer Tatlısert, polisteki ifadesinde eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zafer Tatlısert hakkında hazırlanan iddianamede, eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. Cumhuriyet Savcısı, Zafer Tatlısert'in, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca Tatlısert hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

‘ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA TEHDİT EDİYOR’

Gizem Tatlısert, ifadesinde yaşadıklarını anlattı: “Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şu anda ben ve ailem de buradayım. Bu bir mucize. Sosyal medya üzerinden arkadaşları aracılığıyla beni öldürmekle tehdit ediyor. 'Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, seni öldüreceğim, yarım kalan işimi tamamlayacağım' diyor. Can güvenliğim yok” dedi.

Gizem Tatlısert ve Zafer Tatlısert 'in geçen ay görülen boşanma davasının ilk duruşması ise Zafer Tatlısert’in boşanmak istemediğini söylemesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi. (Konya/DHA)

