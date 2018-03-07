MESAM'a kayyım olarak atanan Yavuz Bingöl görevi reddetti

MESAM’ın yönetim kuruluna kayyım olarak atanan Yavuz Bingöl görevi kabul etmediğini bildirdi.

İşten el çektirilip kayyım atanan Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) yönetim kurulu üyesi olarak atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini duyurdu.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; kayyım atanan MESAM’da yeni gelişme yaşandı. Arif Sağ’ın da Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu işten el çektirilmişti. Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.

BİNGÖL: MESAM BÜNYESİNDE HİÇBİR GÖREVİM YOK

Yavuz Bingöl, konuya ilişkin açıklmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim de bağlı olduğum meslek birliği MESAM bünyesinde bir süredir eser sahipleri olarak eleştirdiğimiz ve düzelmesini istediğimiz bir çok konunun telafisi cihetine gidilmemesi, dikkate alınmaması ve düzeltilmemesi neticesinde bir çok eser sahibi tarafından Kültür Bakanlığı bilgilendirilmiş ve nihayetinde Bakanlık yeni olağan genel kurula kadar "geçici bir yönetim kurulu" düzenlemesi yapmıştır. Bir çok sanatçının içinde yer aldığı bu "geçici" organla ilgili basında ağırlıkla adımın geçtiği ve "kayyum" olarak tanımlandığımı üzülerek gördüm. Kendi emeğimin ve haklarımın da temsil edildiği bir meslek birliğinin ahlaklı ve profesyonel bir çalışma tarzını benimsemesi konusundaki mücadeleme diğer meslekdaşlarımla birlikte elbette ben de devam edeceğim. Hakkımda kamuoyunda oluşturulan haksız ve mesnetsiz algı konusunda üzgün olduğumu belirterek, MESAM bünyesinde hiçbir görevimin olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım" (HABER MERKEZİ)

Not: İmla hataları Yavuz Bingöl'e aittir

MESAM'a kayyım atandı: Yavuz Bingöl de yönetimde!

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 17:59

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