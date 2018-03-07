Şişli EML'de önlem almak yerine suç duyurusunda bulunmuşlar!

Şişli EML Mezunları Derneği Başkanı, okulun durumunu basınla paylaştıkları için Taşyapı'nın kendileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Velilerin ve öğrencilerin isyanına rağmen Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu arazide otel, rezidans ve AVM inşaatına başlayan Taşyapı, D bloktaki 400 öğrencinin hayatını tehlikeye attı. İnşaat nedeniyle, hafta sonunda toprak kayması olmasına rağmen öğrencilerin aynı binada eğitim gördüğü ortaya çıktı. Basına yansıyan görüntüler üzerine, D bloktaki öğrencilerin, başka atölyelere taşınma işleminin gerçekleştiği açıklandı.

VELİLER DAHA ÖNCE UYARMIŞ

Evrensel'e konuşan Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur, Türkiye’nin en köklü, en eski meslek lisesi ranta kurban olmasın diye 7 yıldır mücadele verdiklerini söyledi. Bodur, “Biz burada 7 yıldır ciddi bir mücadele veriyoruz, emek harcıyoruz. Tek istediğimiz; okulumuz elimizden gitmesin. Türkiye’nin en köklü, en eski meslek lisesi ranta kurban olmasın diye mücadele verdik. Bugün geldiğimiz noktada bizi prefabriklere mahkum ettiler. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda yapıldı prefabrikler. 2017 yılının başında dozerlerle, kepçelerle okula girdiler. O zaman da aynı şeyi söyledik; eğitim-öğretim yılının ortasında okula niye bu kadar kepçeleri, dozerleri sokuyorsunuz diye. İnşaat başlayacak dediler. Bugün geldiğimiz nokta ise işte bu! Neyse ki çocuklara bir şey olmadı. Herhangi bir çocuğa bir şey olsaydı bunun sorumlusu da o iş makinelerini oraya sokan zihniyet ve o emri veren insanlar olurdu” diye konuştu.

ÖNLEM YERİNE VELİLERE SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz hafta binanın kaymakta olduğunun farkına vardıklarını söyleyen Bodur, “Blok boşaltıldı. 400 öğrenci diğer sınıflara dağıtıldı. Ama bu sefer de sınıflar kalabalıklaştı. Çocukların, öğretmenlerin psikolojisi bozuk. Ne öğretmen yaptığı işten zevk alıyor, ne de öğrenci aldığı eğitimden bir şey anlıyor. Binanın durumunu basınla paylaşıldığımız için Taşyapı bizimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş, ‘Niye okulun içerisinde böyle bir haber yaptırıyorsunuz’ diye. Çok acı bir olay. Çocukların can güvenliği yok. Mesleki ve teknik eğitim için okul şart. Okulun içerisinde çiçeğiyle, böceğiyle, ağacıyla bir bütündür mesleki, teknik eğitim. Bu çocuklar akşama kadar benzin, tiner kokusuyla uğraşıyor. Bu çocukların bahçeye çıktıkları zaman oksijen solumaları gerekiyor. Şimdi diyorlar ki çok modern bir bina yapıyoruz. Ne kadar modern bir bina yaparlarsa yapsınlar çocuklar temiz hava solumazlarsa bir hiçtir o bina” dedi.

‘MİLLİ EĞİTİM OKULU TAŞYAPIYA TESLİM ETTİ’

Son durum hakkında da bilgi veren Bodur, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun binalarını Taşyapı’ya teslim etti. Bizim hukuki olarak yapacağımız hiçbir şey yok. Bundan sonraki mücadelemizin amacı da Taşyapının verdiği süre içinde binaları bizim istediğimiz şekilde yapıp teslim etmesi. Bir an önce; çocukların, öğretmenlerin sağlığı bozulmadan çocukların eğitime devam edecekleri ortam yaratılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 16:39

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