Neden öğrenci temsilciliklerinde yer almalıyız?

Gıda Mühendisleri Odası PAÜ Öğrenci Temsilciliği ile temsilciliğin faaliyetlerini, amaçlarını ve temsilciliklerde yer almanın önemi üzerine konuştuk.

Hilmi MIYNAT

Pamukkale Üniversitesi

TMMOB ve öğrenci temsilcilikleri rantın karşısında kamunun, üyelerinin ve öğrencilerin yararını gözetmeye devam ediyor. Gıda Mühendisleri Odası (GMO) PAÜ Öğrenci Temsilciliği ile temsilciliğin faaliyetlerini, amaçlarını ve temsilciliklerde yer almanın neden önemli olduğunu konuştuk.

GMO PAÜ Öğrenci Temsilciliği Temsil Kurulu Başkanı Vildan Uçar düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi veriyor: “Yılda iki kez olmak üzere teknik geziler, tanışma ve kaynaşma yemekleri organize ediyoruz. Dünya Süt Günü ve Dünya Su Günü’nde stantlar açarak halkı bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. İlkokul ve ortaokullarda bilinçli gıda tüketimi çalışmalarımız var. Sektörden mühendislerle öğrencileri buluşturuyoruz. Söyleşiler, gıda fuarlarına geziler, mayıs şenlikleri ve yaz kampları da var. Ayrıca öğrenci danışma kurulları ve koordinasyon kurullarında öğrencilerin sıkıntılarını konuşup ve çözüm arıyoruz.”

Mühendislik konferans salonunda 7 ve 21 Mart tarihlerindeki “Sorunu sor, sektörünü konuştur” başlıklı etkinliği de hatırlatan Uçar, “Sekiz sektörden mühendislerle öğrencileri buluşturacağız. Mühendisler iş hayatı tecrübelerini aktarırken sektördeki avantaj ve dezavantajlardan bahsedecek. Öğrenciler soracakları sorularla iş hayatında yaşayacakları zorlukları ve merak ettiği noktaları öğrenecek” diyor.

MESLEĞİN GELECEĞİNİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN

Temsilciler, öğrenci temsilciliklerinde yer almanın önemine vurgu yapıyor. Bunun nedenini sorduğumuzda ise başkan yardımcılarından Hakan Adıyaman söz alıyor: “Örgüt kelimesine karşı yaygın bir ön yargı var. TMMOB siyasi bir örgüt algısı var bazılarında. TMMOB’nin siyasi görüşü halkın ve haklının yanında olmaktır. 1700 liraya çalışan mühendisler var, biz bu haksızlığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Örneğin geçmişte bir fabrikada kadın mühendise mobbing uygulanıyordu. Odaya şikayette bulunması üzerine bu sorun örgütlülüğü sayesinde çözüldü. Birbirimize ne kadar kenetlenirsek o kadar güçlü oluruz.” Bir diğer Başkan Yardımcısı Yunus Akbaş ise “Bölüme gidip 150 öğrenciye sorsak mesleğin ne durumda olduğunu, herkes ‘kötü’der. ‘Düzelmesi için ne yaptın?’ diye sorsak cevap alamayız. İşte mesleğimizin geleceğini daha iyi noktalara taşıyabilmek için burada örgütlenmeli, birbirimize kenetlenmeliyiz” diyor.

GMO Öğrenci Temsilciliği Üyesi Mustafa da geçmişten örnek veriyor: “2012 yılında Ankara Üniversitesinde mühendislik bölümü bir konteynere taşınmıştı. Oradaki temsilci arkadaşımızın sorunu mail grubumuza taşıması ve tartışılması üzerine çalışmalarımız sonucu binalarına kavuşabilmişlerdi. Bunu ancak ve ancak örgütlü bir mücadele başarabilirdi. Oradaki 50 kişi için 5 bin kişinin kenetlenmesi sonucu bir kazanım sağlanabildi.”

ÜÇ MİLYONLUK BİR GÜÇ

İktidarın TMMOB’ye yönelik baskılarına da geliyor söz. Mustafa, “TMMOB mesleki bir örgüt fakat şu da bir gerçek ki kamuya karşı sorumlulukları var. İktidarda AKP, MHP, CHP, HDP kim olursa olsun TMMOB rantın karşısında duracak, kamunun yararından yana tavır alacaktır. Bilimin gücünü rantın değil, kamunun yararına kullanmaya devam edecektir. İktidar bilime saldırırken, HES projeleriyle derelere doğaya saldırırken, şeker fabrikalarını satarken karşısında TMMOB’yi buluyor. Bu yüzden her fırsatta TMMOB’ye saldırıyor.”

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 04:37

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