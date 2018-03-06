Mersin'de tarım arazileri yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya

Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Belediye Meclisinde kabul edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın tarım arazilerine zarar vereceğini söyledi

Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın kentin dokusuna zarar vereceğini söyleyerek karşı çıktı.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nde yapılan açıklamada konuşan Şube Başkanı Ömer Sakar, planı incelediklerini ve planın hayata geçmesi halinde kent içinde yoğunluğun artacağını, buna bağlı olarak da trafik sorunun başlayacağını söyledi.

Doğal alanlar ve tarım arazilerinin yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Sakar, projenin yaşanabilir bir kent yaşamı sunmadığını söyledi.

Bunun yanında Şehir hastanesinin arkasında kalan otobanın üst kısmındaki tarım arazilerinin hiçbir ihtiyaç yokken yapılaşmaya açıldığını söyleyen Sakar, planın hukuka aykırı olduğunu ve bir an önce iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 19:20

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