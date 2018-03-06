Yargıtay Başkanına Salih Müslim yanıtı: Kimliğine yakışmıyor

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, 'Ankara gar saldırısını Salih Müslim yaptı' iddiasında bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e tepki gösterdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim'in 10 Ekim Ankara Katliamı'ndan arandığı iddiasına yanıt geldi. 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, Yargıtay Başkanlığı gibi bir makamda bulunan kişinin gerçeğe aykırı, dayanaksız, böyle bir iddiayı ortaya atmasının en hafif deyimle hukukçu kimliğine yakışmadığını belirtti.

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in 10 Ekim Katliamı'ndan PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'i sorumlu tutmasına ilişkin açıklama yaptı. Cirit'in “Salih Müslim’in Reyhanlı ve Ankara gar katliamı dosyalarından arandığı, bunda bir tereddüt olmadığı, buna rağmen Çekya’nın Salih Müslüm’ü iade etmediği” biçimindeki ifadeleri hatırlatılan açıklamada, Yargıtay Başkanının “hiçbir tereddüt olmadığı” biçiminde ifade etmiş olduğu hususun tamamen dayanaksız bir iddia olduğu belirtildi.

Salih Müslim'i Reyhanlı ve 10 Ekim Ankara Katliamı dosyasında sanık olarak yer almadığı belirtilen açıklamada, “Hatta dosyalarda adı dahi geçmemektedir. Bu nedenle söz konusu açıklama tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla karşılanmış olup, 'acaba yanlışlıkla mı söylendi' diye söz konusu iddiayla ilgili düzeltme yapılması beklenmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Üzülerek belirtmek isteriz ki; Yargıtay Başkanı Cirit’in açıklaması tamamen dayanaksız olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinden tarafımızca bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir” denildi.

'KATLİAMI IŞİD YAPTI'

10 Ekim Ankara Katliamı dosyasında yürütülen soruşturma sonucunda, IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir katliam olduğu sonucuna varıldığı kaydedilen açıklamada, 36 IŞİD üye ve yöneticisine dava açıldığı aktarıldı. Yargılamanın halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etttiği ve Salih Müslim dahil başkaca bir örgüt ya da kişilerin adı dahi geçmediği belirtilen açıklamada, Yargıtay Başkanlığı gibi bir makamda bulunan bir kişinin gerçeğe aykırı dayanaksız böyle bir iddiayı ortaya atmasının en hafif deyimle hukukçu kimliğine yakışmadığı ifade edildi.

'YANLIŞ YÖNLENDİRME ÇABASI'

Öte yandan Yargıtay Başkanının bu konuda bilinmeyen ancak kendisinin bildiği bir bilgi mevcutsa derhal mahkemelere açıklaması gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bugüne kadar yüzlere insanın yaşamını yitirdiği, çok sayıda insanın yaralandığı bu katliamlarda istinasız bütün sorumluların yargılanması yönünde bir yargı pratiği ne yazık ki söz konusu olmamış, ancak buna karşılık kamuoyunu manüple etmeye yönelik bu tür çabalar her zaman karşımıza çıkmıştır. Nitekim en son Yargıtay Başkanı'nın sözleriyle bir kez daha ortaya çıkan kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu çaba, daha önce de 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ve Suruç Katliamı Savcıları tarafından soruşturma sürecinde yapılmak istenmiş, ancak istedikleri şekilde bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Yargıtay Başkanı’nın son açıklaması da bu tutumun aynen devam ettiğini gösteren tipik bir örnekten başka bir şey değildir. Oysa 10 Ekim Ankara Katliamı dahil bütün IŞİD katliamlarına ilişkin yapılması gereken; adaletin tecellisi için çaba harcamaktır. Bunun yolu da bu katliamlara yol veren, engel olmayanlar dahil olmak üzere bütün sorumluların yargılanmasından geçmektedir.” (Ankara/EVRENSEL)

Yargıtay Başkanı: Ankara gar saldırısını Müslim yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 19:11

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