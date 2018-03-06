UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale adım adım yaklaşılıyor. Paris Saint German (PSG)-Real Madrid ve Liverpool-Porto rövanş maçları bu gece oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün başlıyor. Bu gece oynanacak maçlarda Paris Saint Germain ile Real Madrid Fransa'da, Liverpool ile Porto ise İngiltere'de karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale doğru adım adım yaklaşılırken son 16 takım arasındaki müsabakaların ikinci ayağı bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor.

PSG EVİNDE FAKAT İŞİ ZOR

Bugün oynanacak Paris Saint German-Real Madrid maçı, erken final olarak nitelendirilen karşılaşmalardan bir tanesi. İki güçlü ekibin İspanya'da karşı karşıya geldikleri ilk mücadelede, Fransız ekibi PSG ilk golü atarak öne geçmesine rağmen Real Madrid'in gollerine engel olamayarak sahadan 1-3'lük skorla dezavantajlı ayrılmıştı. PSG her ne kadar ikinci maçta evinde olmanın avantajını kullanmak istese de rakibin Real Madrid olması tur şansını onlar için zora sokuyor. Bu turu geçenin final için en büyük adaylardan biri olacağı maç Parc des Princes stadında, Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak. Felix Brych'in yöneteceği maç TRT 1'den ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL RAHAT, PORTO MUCİZE PEŞİNDE

Gecenin diğer maçında Porto, Liverpool'un mabedi Anfield'da tur için mucize yaratmaya çalışacak. Sadio Manê'nin hat-trick yaptığı ilk maçta kendi evinde Liverpool'dan 5 gol yiyen Porto'nun işi hiç kolay değil. Beşiktaş'la aynı gruptan çıkarak son 16'ya kalan Porto'nun grup aşamasındaki performansı da düşünüldüğünde Liverpool'un tura çok yakın olduğu söylenebilir. Liverpool-Porto maçı da yine TSİ 22:45'te başlayacak. Felix Zwayer'in orta hakem olarak görev yapacağı maçı Tivibu Spor 3 naklen yayınlayacak.

HEYECAN YARIN DA DEVAM EDECEK

Bu hafta oynanacak son 16 karşılaşmalarından Tottenham-Juventus ve Manchester City-Basel maçları ise yarın oynanacak. İlk maçlarda Juventus, Tottenham'ı ağırlamış ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Manchester City ise İsviçre'de Basel'in konuğu olmuş ve 0-4'lük galibiyetle tur kapısını aralamıştı. (SPOR SERVİSİ)

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