Ceylanpınar'daki cinayeti için araştırma komisyonu talebi

HDP'li Garo Paylan, çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe gösterilen Ceylanpınar cinayetine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, çözüm sürecinin bitmesine gerekçe gösterilen Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi konusunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Çözüm sürecinin bitirilmesinden sonra art arda saldırılar meydana geldiğini belirten Paylan, 7 Haziran seçimlerinden iki gün önce HDP’nin Diyarbakır mitinginde, ardından Suruç'ta bombalı saldırılar düzenlendiğini hatırlattı. Suruç’ta gerçekleşen katliamdan 2 gün sonra ise Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar adlı iki polis memuru evlerinde başlarından vurularak öldürüldüğünü ifade eden Paylan, “Bu vaka, kamuoyuna çözüm sürecinin bitmesinin nedeni olarak gösterilmiştir. Bu anlamda, Ceylanpınar’da iki polis memurunun öldürülmesi büyük önemi haizdir” dedi. Bu olayın ardından çatışmaların arttığına dikakt çeken Paylan, cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yedisi tutuklu on üç sanık hakkında açılan davanın iki buçuk yıl sürdüğünü aktardı.

HAKİM VE İHBARCILAR 'FETÖ' TUTUKLUSU

Ancak cinayetle ilgili delillerin karartılması gibi birçok şaibeli durumun basına yansıdığını ifade eden Paylan, ihbarı yapanların ve tutuklama kararı veren hakim Nurettin Bulut’un 'FETÖ' kapsamında tutuklandıklarını belirtti. Davanın son duruşmasında tüm sanıkların beraat ettiğine dikakt çeken Paylan, “Dava sürecinin sonunda Ceylanpınar davası aydınlatılacağına, iki cinayet de faili meçhul kalmıştır. Haziran 2015’ten itibaren yaşanan birçok acı olayın aydınlanabilmesi, hakikatlerin gün yüzüne çıkması amacıyla, çözüm sürecinin bitmesine gerekçe diye gösterilen, tarihi öneme sahip Ceylanpınar’da iki polis memurunun öldürülmesi vakasının incelenmesi için bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ceylanpınar davasında bütün sanıklar beraat etti

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 18:54

www.evrensel.net