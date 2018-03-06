Slovakya’da gazeteci cinayeti sonrası erken seçim tartışması

Slovakya'da araştırmacı gazeteci Jan Kuciak’ın gazetecilik faaliyetleri sebebiyle öldürülmesinin ardından erken seçim tartışması gündeme geldi.

Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak’ın gazetecilik faaliyetleri sebebiyle öldürülmesi olayının yankıları sürüyor. İddialara göre Kuciak’ın öldürülmesinin ardından Slovakya’da erken seçim gündemde.

Reuters’da yer alan habere göre, Slovakya Devlet Başkanı Andrej Kiska, bir televizyonda yaptığı açıklamada koalisyon ortağı partilerle görüşeceğini ve hükümetin değişmesi hususunda ısrarcı olacağını belirtti. Kiska, 27 yaşındaki gazeteci Kuciak’ın öldürülmesinin ülkeyi sarstığını ve halkın güveninin tekrar sağlanabilmesi için erken seçime de gidilebileceğini ifade etti. Kiska, ya hükümetin kapsamlı bir biçimde ve temelinden yeniden oluşturulması ya da erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise Kiska’nın önerdiği radikal yeniden yapılanmanın 2016 seçimi sonuçlarının altını oyacağını dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Kuciak cinayeti, Slovakya tarihinde bir gazetecinin öldürülmesinin ilk örneği. Olaydan sonra Slovakya Başbakanı Robert Fico, cinayetin faillerini bulana bir milyon avro ödül vereceklerini açıklamıştı. Slovakya basını ve sivil toplum kuruluşları çeşitli eylemliliklerle Kuciak’ın öldürülmesi olayına tepkilerini göstermişti. Hatta Kuciak’ın mesai arkadaşları hayatlarının tehlikeye girebilme riskini göze alarak Kuciak’ın ölümüyle yarım kalan araştırmasını tamamlamış ve yayımlamıştı. Slovakya kültür bakanı kendi döneminde bir gazetecinin öldürülmesini hazmedemeyeceğini belirterek görevinden istifa etmişti. Kuciak’ın yaptığı son haberde isimleri geçen Başbakan Fico’nun yakınında çalışan iki devlet görevlisi de kendileri ile ilgili soruşturmanın sonucunu beklemeden istifa etmişti. Cuma günü başkent Bratislava’da ve Slovakya’nın başka bazı şehirlerinde Kuciak’ın öldürülmesini protesto eylemleri yapılmıştı.

Fico’nun geçmişte zaman zaman gazetecilere karşı saldırgan tavrından da bahsedilmiş. Fico’nun gazetecileri “kirli, Slovakya karşıtı fahişeler” ve “iğrenç yılanlar” gibi hakaret içeren sıfatlarla nitelediği iddia ediliyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 18:39

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