Kore Cumhuriyeti'nde tecavüzle suçlanan vali istifa etti

Kore Cumhuriyeti’nde sekreterine tecavüz etmekle suçlanan Güney Chungcheong Valisi Ahn Hee-jung istifa etti.

Cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada başlatılan ve kadınların tacizcilerini ifşa ettiği #MeToo (Ben de) kampanyası çerçevesinde bir televizyon kanalına açıklama yapan sekreter Kim Ji-eun, valinin haziran ayından bu yana kendisine birçok kez tecavüz ettiğini söyledi. Sputnik’in aktardığına göre Kim’in açıklamalarının ardından Ahn, dün sabah istifa ettiğini duyurdu. Her şeyin kendi hatası olduğunu dile getiren ve özür dileyen Ahn suçlamaları kabul etmiş oldu. Ahn, #MeToo kampanyasının Kore Cumhuriyeti'nde makamından ettiği en üst düzey yetkili oldu.

‘KORE’NİN OBAMASI’ DENİYORDU

Kore Cumhuriyeti’nde 1980’lerde askeri diktatörlüğe karşı mücadelede öne çıkan ve ‘Kore Cumhuriyeti'nin Obama’sı’ denilen Ahn, geçen yıl nisan ayında Demokratik Parti’nin başkanlığını, şimdiki Devlet Başkanı olan Moon Jae-in’e kaptırmıştı. 52 yaşındaki Ahn’ın, 2022 yılında 5 yıllık görev süresi dolduğunda Moon’un yerine geçecek başlıca adaylardan biri olduğu ifade ediliyordu.

KAMPANYANIN ETKİLERİ HIZLA YAYILIYOR

Bu arada Kore Cumhuriyeti’nde farklı alanlarda #MeToo hareketi hızla yayılıyor. Eğitim sektöründe özellikle sosyal paylaşım hesabı Facebook’taki #SchoolMeToo (Ben De-Okul) sayfasında mezun olunan okullarda yaşanan cinsel taciz olayları dile getiriliyor.

Ülkenin en ünlü şairlerinden olan ve Nobel Edebiyat Ödülü’nün en güçlü adaylarından biri olarak görülen Ko Un’un eserleri de kendisine yönelik taciz iddiaları sonrası ders kitaplarından çıkarıldı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 18:25

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