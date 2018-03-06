İngiltere ajanı Rus, şüpheli şekilde hastanelik oldu

İngiltere adına Rusya’da ajanlık yaptığı iddia edilen Sergei Skripal bilinmeyen bir maddeye maruz kalması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere adına Rusya’da ajanlık yaptığı ileri sürülen ve İngiltere’de yaşayan Sergei Skripal ve yanındaki bir kişi bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıktan sonra Salisbury kasabasında bir parkta bilinçsiz halde bulundu. Hayati ölçüde hastalanan bu iki kişi hastaneye yatırıldı. Medya olayı bir “casusluk filmi” gibi ele alırken, Polis Şefi Craig Holden, “Henüz soruşturma ve inceleme çalışmalarının başında olduğumuz için ortada bir suç işlenip işlenmediği noktasında kesinlik belirten şeyler söyleyemiyoruz. Çok ciddi bir hadise bugün ortaya çıktı ve çok sayıda kurum ve ajans bununla ilgili koordineli şekilde hareket ediyor” dedi.

BBC, 2006 yılında İngiltere’de eski bir KGB Ajanı olan Alexander Litvinenko’nun zehirlenerek öldürüldüğünü hatırlattığı haberinde, “Litvinenko cinayetiyle ilgili yapılan adli soruşturmada, olayın arkasında Rus devletinin olabileceğine dair bulgular tespit edilmiş ve İngiltere ile Rusya ilişkilerinde oldukça gerilimli bir dönem yaşanmıştı” denilerek, yapılacak soruşturmanın gidişatına bağlı olarak İngiltere ile Rusya ilişkilerinde yeniden sıkıntılı bir dönem başlayabileceği ileri sürüldü.

RUSYA’DA İNGİLTERE ADINA AJANLIK YAPMIŞ

Hastaneye kaldırılan Sergei Skripal’in bir dönem Soğuk Savaş sonrası kurulan Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’da görev yapan emekli bir albay olduğu, 2006 yılında Rusya’da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İngiltere basınına göre Sergei Skripal’in 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında İngiliz dış istihbarat birimi MI6 için önemli bir kaynaktı. Skripal’in İngilizlere ayrıca Avrupa’da görev yapan Rus casuslarının kimlik bilgilerini de teslim ettiği de öne sürülüyor.

MI6’DAN YÜKLÜ ÖDEME

Rusya, emekli albayın verdiği istihbarat karşılığında MI6’ten 100 bin dolar ödeme aldığını iddia ediyor. Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında “casus takası” sırasında serbest bırakılan isimler arasında yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 18:11

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