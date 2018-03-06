DBP Eş Başkanı Mehmet Arslan cezaevinde darbedildi

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın cezaevinde darbedilmesi, parti merkezi tarafından kınandı.

Rize Kalkandere Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın çıplak aramaya karşı geldiği için bayılana kadar darbedilmesiyle ilgili DBP Genel Merkezi basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkez İrtibat Bürosunda yapılan basın açıklamasında konuşan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seher Tümer, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini ve işkenceleri kınadı.

‘ÜLKE AÇIK CEZAEVİNE DÖNDÜ’

OHAL ilanından sonra ülkenin açık cezaevine dönüştüğünü ifade eden Tümer, iktidara muhalif olan her kesime yönelik faşizan uygulamaların içeride ve dışarıda artarak devam ettiğini söyledi. Tümer, “15 Temmuz ile beraber başta DBP, HDP, DTK ve HDK birleşenlerine, gazetecilere, akademisyenlere ve genel olarak iktidara muhalif bütün kesimlere yönelik operasyonlar başlatılmıştır. Ülkeyi üstü açık bir cezaevine dönüştüren AKP-MHP iktidarı cezaevlerinde artık açıktan insanlık dışı politikalar uygulamaktadır” dedi.

‘YENİDEN BARIŞIN TESİSİ İÇİN ADIM ATILSIN’

Cezaevinde darbedilen Eş Genel Başkanları Mehmet Arslan’ın yanı sıra cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Tümer, iktidara bu tür politikalardan bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulundu. Tümer, Arslan’ın darbedilmesine yönelik şunları söyledi: “Afrin’e başlatılan operasyona karşı çıktığı için 6 Şubat günü gözaltına alınarak tutuklanan Eş Genel Başkanımız Mehmet Aslan, Diyarbakır D tipi Kapalı Cezaevinde sürgün edileceği gerekçesiyle tek kişilik hücrede tutulmuş 19 Şubat günü ise Rize Kalkandere Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasına karşı çıktığı için onlarca gardiyanın saldırısına maruz kalmış, bayılıncaya kadar işkence devam etmiştir. Cezaevlerindeki bu uygulamalar ülkedeki siyasi gerilimin yansımasıdır. Eş Genel Başkanımız Sayın Mehmet Arslan şahsında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve işkenceleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. AKP iktidarının ülkede barış ortamının yeniden tesisi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 17:42

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