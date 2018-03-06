İşsiz haklarını kısıtlayan vekillere halktan misilleme

Finlandiya’da emekçiler, işsizlerin haklarını kısıtlayan yasayı kabul eden vekillere verilen uyum emekliliği maaşının kaldırılması için harekete geçti

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da parlamentonun işsizlerin haklarını gasbeden ‘Aktifleştirme Modeli’ni kabul etmesinden sonra milletvekillerine tanınan ayrıcalıklar yeniden tartışılmaya başlandı.

Kamu harcamalarında kısıntılara gidilir ve işsizlerin hakları gasbedilirken milletvekillerinin ayrıcalıklarını korumalarına tepki gösteren Finlandiyalı emekçiler, vekillere tanınan “uyum emekliliği hakkı”nın kaldırılması için ‘Vatandaş İnisiyatifi’ kapsamında bir kampanya başlattı.

VEKİLLER ALDIKLARI MAAŞI TARTIŞACAK

Kampanyaya katılan 70 bin 700 kişinin imzasını taşıyan dilekçe Parlamento Başkanı Paula Risikko’ya teslim edildi. Böylelikle milletvekilleri kendine ayrıcalıklar tanıyan uyum emekliliği uygulamasını yeniden ele alıp parlamentoda tartışmak zorunda.

Uyum emekliliği isimli düzenleme, parlamentoda en az 7 yıl görev yapan milletvekillerine emekli olma hakkı tanıyor. Milletvekillerine gelir ve parlamentoda görev yaptıkları yıllarla orantılı uyum emekliliği maaşı ödeniyor. Finlandiya’da milletvekillerinin bir yandan bu maaşı alırken aynı zamanda şirket kurup para kazanmaları zaman zaman medyanın gündemine gelmiş, tartışma ve tepkilere yol açmıştı.

‘AKTİFLEŞTİRME MODELİ’ VEKİLE UYGULANMIYOR

Finlandiyalı emekçilerin karşı çıktığı ‘Aktifleştirme Modeli’ ise işsizlere işsizlik maaşı alabilmeleri için aktif olarak iş aradıklarını ispatlama yükümlülüğü getiriyor. Uyum emekliliği alan milletvekillerinin ise ödenti alabilmek için herhangi bir yükümlülük yerine getirmelerine gerek yok.

İmzaların toplanmasına önderlik edenlerden Joel Rouvinen, işsizleri “aktifleştirmek” gerekçesiyle yasa çıkaran milletvekillerinin “Kendilerini aktifleştirmeleri gerektiğini” belirterek “Emekli maaşı alacaklarına kendilerine yeni bir iş bulsunlar” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mart 2018 04:33

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