'Güvenlik tehdidi' gerekçesiyle bugün açılmayan ABD Büyükelçiliği, yarın da kapalı olacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle, 6 Mart Salı günü de kapalı olacak. ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak.

Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:

" ♦ Büyük kalabalıklardan uzak durun,

♦ Elçilik'ten uzak durun,

♦ Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,

♦ Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,

♦ Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,

♦ Dikkat çekmemeye çalışın."

ANKARA VALİLİĞİ, İLAVE TEDBİRLER ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik duyurusuyla ilgili açıklamasında "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne güvenlik uyarısı

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 18:22

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