İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 4700 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, bir haftada 4700 kişinin gözaltına alındığını, 169 kişiye sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 4 bin 700 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, son bir hafta içerisinde bin 79 operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyonun içinde, PKK’den, IŞİD, 'FETÖ' gibi örgütlerin yanısıra uyuşturucu ve kaçakçılık suçları da bulunuyor. Bunun dışında, bakanlık 169 kişiye, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, gerekçeler arasında “nefret söylemi” de gösterildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasındaki konuyla ilgili bölüm şöyle:

“Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.”

Bakanlık, 26 Şubat tarihli açıklamasında, Afrin harekatını sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 18:11

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