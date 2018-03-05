Batı Unlu Mamullerinde Öz Gıda-İş dayatması

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde UNO’ya bağlı Batı Unlu Mamullerinde Gıda-İş’e üye oldukları gerekçesiyle 10 işçi işten çıkarıldı.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

UNO’ya bağlı Batı Unlu Mamullerinde çalışan işçiler, e-devlet şifrelerini isteyen patronun kendilerini zorla Öz Gıda-İş’e üye yapmak istediğini anlattı. Bunu kabul etmeyenlerin işten atıldığı bilgisini veren işçiler, atılan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatının da ödenmediğini bildirdi.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Batı Un Mamullerinden çıkarılan işçilerden Mesut Akduman, fabrikada düzensizliğin olduğunu, fazla mesai ile yemek molalarındaki zaman sorunu gibi birçok konuda çalışma koşullarını iyileştirmek için sendikalı olduklarını anlattı. Öz Gıda-İş Sendikasının UNO’da patron ile iş birliği içerisinde olduğunu ve işçilerin hakkını savunmak için değil patronların çıkarına göre hareket ettiklerini vurgulayan Akduman, “Kendi istediğimiz sendika dışında bize patronun istediği sendikanın dayatılması da bunun göstergesidir” dedi. Fabrikada vardiya amirliği yapan Akduman, yıllardır çalıştığını ve çalıştığı süreç boyunca yönetimden personelin yararına hiçbir şey görmediğini belirtti.

İşten çıkarılan diğer işçi ise “Bize gerekçe olarak iş yerinde ahlaksızlık gösterildi, bu tamamıyla yalan. Buradaki esas mesele Gıda-İş’e üye olmamız. Patron Gıda-İş’e üye olduğumuzu öğrendiğinde odasına çağırıp e-devlet şifrelerimizi istedi, Öz Gıda-İş’e üye olmamızı söyledi. Kabul eden kimi işçi de oldu ancak bunu kabul etmeyen yaklaşık 10 kişi işten çıkarıldık” dedi.

‘ÖZ GIDA-İŞ’İ İSTEMİYORUZ’

Teknik ekipte yer alan ve işten çıkarılan diğer işçi ise, “Böyle bir gerekçe sunulması çok ağır. Telefonla arayıp sadece bunu bildirdiler ve bir kalemde bizi kapı dışına attılar. Fabrikanın bağlı olduğu UNO’da Öz Gıda-İş var ve haberlerden biliyoruz orada işçilere nelerin dayatıldığını, patron ve sendikacıların nasıl birlik içerisinde işçilerden yana olmadığını çok iyi biliyoruz. Burada sendika gibi bir fikir yokken, Gıda-İş’e üye olmamızdan rahatsızlık duyarak Öz Gıda-İş’i dayattılar. Oysa biz o sendikayı istemiyoruz” dedi. Öte yandan işçiler işe iade ve sendikal tazminat davası açacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 18:06

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