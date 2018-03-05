AKP ile HSK arasında ‘AKP’li hakim’ krizi

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: HSK, AKP’nin birçok yöneticisinin hakim olarak atanmasını uygun görmemiş. Atama töreni bu yüzden iptal edildi .

CHP’li Barış Yarkadaş, hakkında gensoru verdiği hakim adayı atamalarının HSK’de tartışma yarattığını ve hakim atama töreninin bu yüzden ertelendiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP’nin yargıda kadrolaşma sevdası, yargı kurumlarını işlemez hale getiriyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 2017 yılının nisan ayında gündeme getirdiği “AKP’li avukatlar hakim yapılıyor. AKP’li onlarca avukat, hakim olarak atanıyor” iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarkadaş’ın aktardığına göre dün yapılması planlanan yeni hakimlerin kura çekimi ve atamaları iptal edildi. Konuyla ilgili konuşan Yarkadaş, “HSK, geçen yıl gündeme getirdiğim AKP’nin birçok yöneticisinin hakim olarak atanmasını uygun görmemiş. Atama töreni bu yüzden iptal edildi” dedi.

‘HSK’Lİ BAZI ÜYELER İTİRAZ ETTİ’

Yarkadaş şöyle konuştu: ”Kamuoyu hatırlayacaktır. Geçen yılın ortalarında, AKP’li partizan avukatların 40 saniye süren mülakatlarla hakimlik sınavını geçtiklerini ortaya çıkarmıştım. Ve büyük bir tartışma yaşanmıştı. AKP tepkilere rağmen, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyelerini hakim olarak atamakta direnmişti. Ve bu kişiler, stajyer hakim olarak kursa alındı. Bu kişilerin atamaları 5 Mart’ta gerçekleşecekti. Hatta HSK bunu internet sitesinden de duyurdu. Ancak HSK’de, ‘Partizan hakim olmaz, bu kişiler bir partiyle özdeşleşmiştir’ tartışması çıkmış. Atamalar da bu yüzden iptal edilmiş.” “Hakim yapılmak istenen AKP yöneticisi elli kişiye itiraz var HSK içinden” diyen Yarkadaş, “AKP’de bu kişileri ısrarla hakim olarak atamak istiyor. Atamalar bu yüzden kilitlendi. Şu an HSK ve AKP arasında görüşmeler sürüyor. Konuyla hiç ilgisi olmayan hakimler de bu yüzden görev yerine gidemiyor. AKP’nin ‘partizan yargı’ dayatması, bu örnekte de görüldüğü üzere adalet dağıtacak olan kurumları işlemez hale getiriyor” ifadelerini kullandı.Yarkadaş, HSK ve Adalet Bakanlığının 5 Mart’ta yapılacağı resmi olarak ilan edilen atama töreninin neden iptal edildiğini açıklaması gerektiğini de söyledi. Yarkadaş, konuyu TBMM’ye taşıdığını, hem soru hem de araştırma önergesi verdiğini açıkladı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 17:29

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