'Alevi örgütleriyle neden güvenlik toplantısı yapıldı?'

Ankara’da Valilik talimatıyla yapılan bir toplantıda Alevi örgütlerine ‘Dikkatli olun’ denildi.

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ankara Valisinin talimatıyla Ankara’da Alevi örgütlerin temsilcileri ile yapılan güvenlik toplantısının nedenini sordu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Ankara Valisinin talimatıyla Alevi örgütlerle yapılan güvenlik toplantısını sordu. Ankara Valisi Ercan Topaca’nın talimatıyla, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçe kaymakamları ve Alevi örgütleri temsilcilerinin de katıldığı ve başkanlığını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un yapmış olduğu bir güvenlik toplantısı yapıldığını belirten Toğrul, “ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve belediye başkan yardımcıları da söz konusu toplantıya iştirak etmişlerdir. Toplantıda ‘Alevi örgütlerine her an tahrik ve tehdit olabilir, dikkatli olun’ denilerek kurumların önlem alması istenmiştir. Kaymakam Bulut, Alevi örgütlerine yönelik tahriklerin olabileceğini, Alevi kuruluş binalarına kamera takılması ve güvenlik önlemi alınması önerisinde bulunmuş. Kaymakamların uyarıyı, ‘Saldırı istihbaratı olmamasına rağmen’ yapmasına Alevi örgütleri, ‘Aba altından sopa gösteriliyor’ diye tepki göstermekteler” dedi.

‘ALEVİLER KORKUTULMAK MI İSTENİYOR?’

Toğrul, Soylu’nun yanıtlamasını istediği soru önergesinde, Ankara Valiliğinin, Alevi kurumlarının güvenliğini sağlama yönünde almış olduğu tedbirleri sordu. Türkiye geneli bu tarz saldırılar olabileceği bilgilerinin daha önce de kamuoyuna yansıdığını belirten Toğrul, “Bu toplantıların amacı, Alevileri demokratik muhalefetten uzaklaştırmak, korkutmak ve Alevi yurttaşlarımızı kendi kurumları olan Cemevi ve derneklerinden uzaklaştırıp kurumların içerisini boşaltılmak mıdır? Alevi kurumlarına yönelik tehdit nedir? Bu tehdit algısı kimler tarafından oluşturulmaktadır?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 17:15

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