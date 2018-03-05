Müslim için Berlin’e yakalama talebi

Türkiye, Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Salih Müslim için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Çekya’nın başkenti Prag’da Türkiye’nin talebiyle gözaltına alındıktan iki gün sonra serbest bırakılan PYD Eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler sorumlusu Salih Müslim’in Berlin’de görüldüğü, Türkiye’nin de geçici tutuklama ve iade talebinde bulunduğu iddia edildi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre Türkiye, Müslim’in Çekya’dan sonra gittiği Almanya’dan da yakalanmasını ve tutuklanarak Türkiye’ye gönderilmesini istedi.

Haberde Müslim’in hem büyükelçilik hem de istihbarat görevlilerinin takibinde olduğu, gittiği her ülkede bir yargı dosyası açılmasının planlandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 16:50

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