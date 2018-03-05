Fenerbahçe içeride problem yaşıyor

Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 12 maçın 5’inde rakiplerine puan verdi ve 19 golü kalesinde gördü.

İbrahim ALİOĞLU

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iç saha maçlarında en çok gol yiyen 5 takımdan biri olan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 12 maçın 5’inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4’üncü sırada yer aldı. Dış saha performansında ise sarı lacivertli takım 2’nci sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 5 TAKIMDAN BİRİ

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 12 maçın 7’sini galibiyetle kapatırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Galatasaray’ın attığı 36 golden sonra 31 golle 2’nci sırada yer almasına rağmen yediği gol sayısında sarı lacivertli ekip, ligde son sırada bulunan ve 23 gol yiyen Kardemir Karabükspor, 21 golü kalesinde gören Kasımpaşa’dan sonra kendisi gibi 19 gole engel olamayan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile beraber iç sahada en çok gol yiyen 5 takım arasında yer alıyor.

Sarı lacivertli takım iç sahada oynadığı 12 karşılaşmanın sadece 2’sinde kalesinde gol görmedi. Kardemir Karabükspor ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapayan, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisaspor maçlarında her bir rakibinden kalesinde 3’er gol gördü. Kocaman’ın ekibi, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’nden ise 2’şer gol yedi. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarından da 1’er golü kalesinde gören Fenerbahçe toplamda 19 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Son şampiyonluğunu 4 sezon önce yaşayan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise ligin en iyi 2’nci takımı durumunda. Dış sahada 21 puan toplayan Medipol Başakşehir’den sonra 20 puanı olan Aykut Kocaman’ın ekibi, 12 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 gol atmasına rağmen yediği 11 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.

GERİ DÖNEMİYOR

Fenerbahçe'nin geri düştüğü ve galibiyet elde edemediği müsabakalar şu şeklide:

20 Ağustos 2017 Fenerbahçe 2 - 2 Trabzonspor

09 Eylül 2017 Fenerbahçe 2 - 3 Medipol Başakşehir

29 Eylül 2017 Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 Fenerbahçe

30 Ekim 2017 Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

23 Aralık 2017 Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

28 Ocak 2018 Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe

03 Şubat 2018 Fenerbahçe 2 - 2 Gençlerbirliği

04 Mart 2018 Fenerbahçe 2 - 3 Teleset Mobilya Akhisarspor

(İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 16:34

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