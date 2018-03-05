Kapsam dışı bırakılan işçiler: Çocuklarımıza kim bakacak?

Hüküm giymiş oldukları için Mersin Yenişehir Belediyesinde 'koşul' engeline takılan taşeron işçiler soruyor: Evde elimize bakanlar var, ne yapacağız?

Turan DAL

Mersin

Yenişehir Belediyesinde, daha önce hüküm giydikleri için belediye iktisadi teşekküllerine (BİT) alınmayan taşeron işçiler, “Topluma kazandırılmak yerine, toplum dışına itildik” diyor. İşsiz kalmakla yüz yüze olan işçiler, kadro müjdesiyle işlerinden edildiklerini dile getirerek “Kim bakacak çocuklarımıza?” diye soruyor.

Büyükşehir, Toroslar ve Mezitli’nin ardından Yenişehir Belediyesinde de Belediye İktisadi Teşekküllere geçişte taşeron işçiler “koşul” engeline takıldı. Güvenlik soruşturmasının henüz tamamlanmadığı Yenişehir’de şimdiye kadar 13 işçi kapsam dışı bırakıldı. Bu işçilerin 9’u emeklilik hakkını kazandığı, 4’ü ise eskiden işledikleri suçlardan dolayı hüküm giydikleri gerekçesiyle BİT bünyesine alınmadı.

İŞÇİLER SORUYOR: NE YAPACAĞIZ?

Yüzde 63 oranında engelli raporu bulunan ve Yenişehir Belediyesinde 3 yıldır taşeron işçi olarak hizmet veren Erhan Ervars, “Ben eski kadrolu çalışandım. Bir olaydan dolayı ceza aldım. Mahkumiyetimin sonlanmasının ardından taşeron firma bünyesinde Yenişehir Belediyesinde işe başladım. Şimdi de 657 Memuriyet Yasası’na göre Belediye İktisadi Teşekküllere geçişte ret cevabı aldım” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 14 Şubat’ta sabıkası olan taşeron işçilerle ilgili Meclis'te yaptığı açıklamayı kadro dışına bırakılmayacaklarının teminatı sandıklarını anlatan Ervars şöyle devam etti: Yapılan açıklamaya rağmen bizleri adli sicilden dolayı işimizden, ekmeğimizden ettiler. Hepimizin kredi altına girip aldığı evler var. Okuyan çocuklarımız var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Resmen bizi toplum dışına ittiler. Özel kurumlar da bizi almıyor, iş de bulamayacağız. Maaşımda icra var zaten. Çocuklarımız okuyor, onlara nasıl bakacağız, ne yapacağız?

‘EVDE ELİMİZE BAKAN İNSANLAR VAR’

Yenişehir Belediyesinin 3 yıldır taşeron işçi olarak çalışanı olan Mevlüt Ilıcan, “Daha önce Büyükşehir Belediyesinde yine bu geçişlerin yapıldığı Belediye İktisadi Teşekküllerinde çalışan bir işçiydim. Çoğumuzu işten attılar. O süreçte tatsız bir olay yaşadım ve cezaevine girdim. Serbest bırakıldıktan sonra Yenişehir Belediyesinde işe başladım. Şimdi yine işsiz kaldık. Nasıl yapacağımızı, neyi nasıl anlatacağımızı bilmiyorum? Evde elimize bakan insanlar var” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesinde 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Cihangir Kılınç ise, şunları dile getirdi: Biz kadro beklerken açlığa mahkum edildik ve işsiz kaldık. Aslında yapılmak istenen bizleri açlıkla terbiye etmek. Ben politik nedenlerden ötürü 6 buçuk yıl cezaevinde kaldım. Düşüncemiz yönünden asla taviz vermeyiz. Bize söylenmek istenen ‘Boyun eğeceksiniz’. Biz asla boyun eğmeyeceğiz. Bu konuda sendikamız DİSK/Genel-İş’in de çok ciddi çalışmaları var. Onun yanında kamuoyunun da bize bu konuda destek sunması gerekiyor. Eski hükümlü ve tutukluların bu konuda bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bireysel anlamda kira veren insanlarız. Günlük yaşamlarımızı kazanmak için yemek yemek zorundayız. Ulaşım için para vermek zorundayız. Bütün her şeyimiz elimizden alınarak açlığa mahkum ediliyoruz. Kazanılmış hakkımızı almak için tüm demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.

'AİLESİNE SÖYLEYEMEYEN İŞÇİLER VAR'

Genel-İş Mersin Şube Sekreteri Özgür Yüksek, BİT’e geçiş sürecinde pek çok işçinin kapsam dışı kalarak şok yaşadığını söyledi. Bu işçilerin kadroya geçeceğiz diye sevinirken bir anda işsiz kaldığını dile getiren Yüksek, şunları söyledi: Evlerine, çocuklarına nasıl ekmek götürecekler, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaklar, hükümetimiz bunları düşünmedi mi? Şu an geldiğimiz noktada arkadaşlarımızın bize söylediği söz şu, ‘Tekrar sokakta suça mı karışacağız?’. Bir işçi arkadaşımız geldi geçen gün, ‘Ben listede kadro dışında kaldığımı aileme söylemedim. Söylediğimde nasıl bir travma yaşayacaklarını bilemediğim için söylemedim’ dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ‘Sabıkalı taşeron işçilerin kadro dışı bırakılmaları söz konusu değildir’ demişti. Bu sözün arkasında durulmasını, arkadaşlarımızın işlerine tekrardan alınmasını istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın topluma kazandırılmasını istiyoruz. Bu arkadaşlarımız işlerine geri dönene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 06:22

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