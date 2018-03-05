Taşeron güvenlik işçileri bürokrasi yüzünden işsiz kalacak

Diyarbakır Bağlar Belediyesinde taşeron çalışan güvenlik işçileri, Belediye ve Kaymakamlık arasındaki kriz yüzünden kadro alamayacak ve işsiz kalacak.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da 44 taşeron güvenlik işçisi, belediye ile kaymakamlık arasından yaşanan krizden kaynaklı kadroya geçemedikleri gibi 2 Nisan’da işlerinden de olacak. İşçiler, “Nereye gittiysek ‘haklısınız, sizinki talihsizlik olmuş’ diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor” dedi. Güvenlik-Sen Genel Merkez Yöneticisi Sezgin Birel ise OHAL’den kaynaklı belediye ile kaymakamlık arasında yaşanan sorunun faturasının işçilere kesildiğini söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesinde çalışan 44 taşeron güvenlik işçisi, kadroya geçişte esas alınan 4 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı KHK öncesi belediye ve kaymakamlık arasında yaşanan krizden dolayı resmi olarak çalışmıyor gözüktükleri için kadroya geçemeyecek. 15 Kasım 2017 tarihinde bağlı oldukları firmaya soruşturma açılması nedeniyle sözleşmeleri feshedilen işçiler için yeni bir şirket üzerinden 16 Kasım’da belediye tarafından kaymakamlığa ihale başvurusu yapıldı. Bunun üzerine 28 Kasım’da ihale yapıldı. Ancak 28 Kasım’da ihalenin kabul edilmesine rağmen kaymakamlık ihaleyi 5 Aralık’ta onayladı, belediye de 44 işçinin işe girişlerini 14 Aralık’ta yaptı. İşe girişleri kadroya geçiş için esas alınan 4 Aralık’tan sonra yapıldığı için kadroya giremeyecek 44 işçi, 2 Nisan’da tamamlanacak kadroya alma işlemlerinden sonra ise işsiz kalmakla karşı karşıya kalacak.

‘İŞÇİLERE MAĞDURİYET YAŞATILDI’

Konu üzerine konuyu takip eden DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen Genel Merkez Yöneticisi Sezgin Birel, yaşanan durum üzerine Evrensel’e bilgi verdi. OHAL’den kaynaklı geç işleyen bürokrasiyle kaymakamlığın başvuruya geç cevap verdiğini söyleyen Birel, “OHAL ile Bağlar Belediyesi kaymakamlığa bağlanmış, kaymakamlıktan izinsiz hiçbir şey yapamıyor. 44 işçiyi ve ailelerini ilgilendiren böyle bir kararın gecikmesi mağduriyet yaşatmıştır. İşe geri dönüşleri de yok, çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu formları doldurup EKAP üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekiyordu fakat EKAP sistemin kabul etmesi için 696 sayılı KHK'ye göre 4 Aralık’ta çalışmış olması gerekir. Tüm mercilere başvurmamıza rağmen bize olumsuz cevap verdiler. Şirket, bir soruşturmaya tabi tutulmuş ise de bu işçilerin sürekli işçilik pozisyonundan dolayı Bağlar Belediyesi soruşturmadan hemen sonra Bağlar Kaymakamlığına yazı yazmıştır. Doğrudan 3-4 firmayla görüşülüp bu konu çözülebilirdi. Ama belediye ile kaymakamlık arasındaki yazışmanın gecikmesinin faturası işçilere kesildi” dedi.

BELEDİYEDE BİR AY KAÇAK ÇALIŞTIRILMIŞLAR

Yaşanan mağduriyete ilişkin adını vermek istemeyen güvenlik işçileri gazetemize şu açıklamaları yaptı: Belediyenin 9-10 yıllık çalışanlarıyız. Kadro beklerken işimizden olduk. Bağlı olduğumuz firmaya yönelik soruşturma başlatılmasından sonra firmanın sözleşmesi feshedildi. Sonra bize yönetimden 'Akşam nöbetlerine sivil elbiseyle geleceksiniz’ dendi. Biz de bu durumun kısa sürede çözüleceğine inandık. Daha sonra kıyafetlerimiz amblemsiz olarak verildi. 1 ay çalıştık ama sigortamız yatmadı, bir nevi kaçak çalıştık, kamera kayıtları var.

‘KİME GİTTİYSEK TALİHSİZLİK DİYORLAR’

İşçiler kendilerini oyalamak adına belediyenin her gün başka bir gerekçe uydurduğunu ifade ederek, “Her sorduğumuzda; personel soruşturması, güvenlik soruşturması, OHAL’den kaynaklı gecikiyor, işlerinize devam edeceksiniz deyip oyaladılar. Güvenlik soruşturması sonuçlanmayan işçi çalıştırılır mı? Biz çalıştık. 28 Kasım’da ihale yapıldı, girişlerimiz 2 Aralık’ta yapılması gerekirken 5 Aralık’ta kaymakamlıktan onay gelmesiyle 15 Aralık’ta yapıldı. Bize bilinçli olarak yapıldı bu. Herkesin sabıkası temiz, burada belediyenin, kaymakamlığın eksikliği var. Nereye gittiysek ‘haklısınız, sizinki talihsizlik olmuş’ diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Tüm işçilerin psikolojisi bozuldu. 696 sayılı KHK’den çıkarılacağımız için işe geri alınma şansımız da yok” dedi.

KHK ile işten çıkarılan işçiler için emsal karar

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