Seçmen iradesini gasbeden düzenleme görüşülecek

HDP'li Meral Danış Beştaş ve CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, Anayasa Komisyonunda görüşülecek olan ittifak teklifine neden karşı çıktıklarını anlattı.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Meclis Anayasa Komisyonu bugün AKP ve MHP’nin seçim ittifak teklifini görüşecek. Teklif komisyonda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Tek adam için yapılan düzenleme olarak görülen teklife ilişkin CHP ve HDP Anayasa Komisyonunda da muhalefeti sürdürecek. Her iki parti de söz konusu düzenlemenin seçmen iradesinin gasbına yönelik olduğuna dikkat çekti.

HDP Anayasa Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, söz konusu ittifakın 2019 seçimleri öncesinde bir pazarlık olduğuna vurgu yaptı. AKP iktidarı ile MHP’nin her türlü hukuk kuralını, ilkeyi, siyasal etiği yok eden, dikkate almayan, sadece kendilerini merkeze koyan yaklaşımla ittifak ile ilgili düzenlemeyi yaptığına dikkat çeken Beştaş, “Diğer partiler ile ilgili yaptıkları açıklamalar ve kullandıkları sözler de tahammülsüzlüklerinin sınırını gösteriyor” dedi. MHP ve AKP diye iki partiden artık söz edilemeyeceğini anlatan Beştaş şunları söyledi: Devlet Bahçeli zaten kendi grup toplantısında AKP’nin grup toplantısını aşan bir savunu içinde. Daha düne kadar birbirlerine her türlü hakareti eden, ağza alınmayacak küfürler edenler, bugün 40 yıllık hani birlikte çalışan kardeş gibi bunu kamuoyuna yutturmaya çalışıyorlar. Ama doğrusu hafızalar çok güçlüdür, tazedir. Daha düne kadar birbirleri hakkında söyledikleri sözlerin bugün bitmediğini herkes görüyor. Sadece karşılıklı bir çıkar ve iktidarı birlikte bölüşme paylaşımı. Hileler, hukuksuzluklar, seçmen iradesinin gasbı, kolluk gücünün baskısı, sandık güvenliğinin tamamıyla rafa kaldırılması gibi çok temel seçim hukuk ve güvenliğine ilişkin ilkeler ve kurallar yerle bir edilmiş durumda.

‘DEMOKRATİK TEPKİNİZİ ORTAYA KOYUN’

HDP Anayasa Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

12 Eylül askeri darbesiyle birlikte, Kenan Evren’le birlikte getirilen yüzde 10 seçim barajının kaldırılmadığını hatırlatan Beştaş, “Şu an temsilde adaletin olmadığı bir iklimde yaşıyoruz. Bu konuda öncelikle, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, seçim güvenliğinin ve seçim hukukunun yeniden gözden geçirilmesi gerekirken ittifakın topluma dayatılmasına karşıyız” diye konuştu. Dayatmaya karşı mücadelelerinin süreceğini anlatan Beştaş, halkın da bu aldatmacaya ve kandırmacaya gelmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Beştaş, kamuoyuna da şu çağrıda bulundu: Bu ittifak görüntüsüyle aslında sizin artık tümüyle iradenizi çiğneyen bir yaklaşım var. Bunu kabul etmeyin. Buna karşı demokratik tepkinizi ortaya koyun. Ve OHAL koşullarında, tümüyle iktidarın baskısı, denetimi altında, kolluk zoruyla her türlü zor yöntemi ile demokrasi yok edilecek. Kendi geleceğimize sahip çıkalım.

‘TEKLİF, İTTİFAK KURANLARIN KAZANMASI İÇİN’

CHP Anayasa Komisyon Üyesi ve Kocaeli Milletvekilli Fatma Kaplan Hürriyet

CHP Anayasa Komisyon Üyesi ve Kocaeli Milletvekilli Fatma Kaplan Hürriyet, alt komisyonda sundukları şerhlerini ve eleştirilerini bir kez daha Anayasa Komisyonunda sunacaklarını kaydetti. Seçim güvenliğini ciddi anlamda zedeleyecek maddelerin olduğuna dikkat çeken Hürriyet, “İttifakın da adil ve eşit bir ittifak sistemi getirmeyeceği ortada. Avrupa uygulamalarından çok farklı. Kendine has bir yöntemle getirilmiş, sadece ittifak kuranların kazanacağı, ittifak kurmayanlarınsa tamamen kaybedeceği bir sistem üzerine kurulu. Ne olduğu belli olmayan, muğlak, belirsiz, hırsızlığa yol açacak, oy almadan milletvekilli sayısını artıracak bir sistem” ifadelerini kullandı.

Genel merkezin ve anayasa ile ilgili görevli arkadaşlarının diğer siyasi partilerle yapacakları görüşmelerin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceklerinin ortaya çıkacağını anlatan Hürriyet, öncelikli olarak komisyondaki çalışmaların olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenlemenin toplumla alakalı ve toplumun geleceği ile ilgili olduğunu da vurgulayan Hürriyet, “Hem komisyonda bir direnç göstermeye çalışacağız hem de o direnci topluma yansıtmaya çalışacağız. İmkansızlıklar içerisinde yapmaya çalışacağız. Medyanın olmadığı, kimsenin olmadığı yerde. Biz de kendi imkanlarımızı kullanacağız, her türlü kitle iletişim araçlarını sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

‘CANLARI NE İSTİYORSA ONU YAPIYORLAR’

AKP ve MHP’ye yönelik eleştirilerini dile getiren Hürriyet, “Siyasi kültür, gelenek ve her şeyi bir kenara koydukları için sabah kalkıyorlar, canları ne istiyorsa onu yapıyorlar. Kafalarında bir plan ve proje var, o projeye giden yolda hukuksuzluk, yasaları çiğnemek de dahil olmak üzere her türlü şeyi göze alabiliyorlar. Biz de ona karşı bir direnç noktasında yapabileceğimiz, elimizden gelen ne varsa sonuna kadar cesaretle bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.

'Muhalefet akıllı davranırsa seçim yasası ters tepebilir'

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 05:35

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