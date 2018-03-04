Varlık’ın bu ayki dosyası: ‘Kentsel ve Kültürel Dönüşüm’

Varlık dergisinin dosyasında kentleşmeye ya da kentleşememe konusunda “bilimsel” olma iddiasındaki bakış açılarına dair eleştiriler yer alıyor.

Varlık dergisinin bu ayki dosyası “Kentsel ve Kültürel Dönüşü"... Nilgün Tutal, Şükrü Aslan, Korkmaz Alemdar, İncilay Cangöz, Çiğdem Aksu Çam, Aydın Çam ve Sevinç Doğan’ın dosya konusu için kaleme aldığı makalelerde kentleşmeye ya da kentleşememe konusunda “bilimsel” olma iddiasındaki bakış açılarına dair eleştiriler yer alıyor. Dosyada bu kapsamda Ankara, Eskişehir ve Adana ile İstanbul’un Kâğıthane semtinde kentsel dönüşüm/kentsel yıkım süreçlerinde yaşanmış ve yaşanmakta olan tarihsel ve güncel değişimler ile kültürel ve ekonomik “yenilikleri” konu alan dört yazı bulunuyor.

ENVER ERCAN ‘EDEBİYAT GÜNDEMİ’NDE

Bu ayki “Edebiyat Gündemi”nin ise Ocak’ta yaşamını yitiren şair, yazar ve yayıncı Enver Ercan… Varlık dergisinin uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapan Enver Ercan… “Bir ‘müstesna’ Enver Ercan” başlıklı “Edebiyat Gündemi”nde Mehmet Erte, Gülce Başer, Hüseyin Köse, Haydar Ergülen, Tahir Abacı ve Sabit Kemal Bayıldıran şair, yazar ve yayıncı çok yönlü kültür insanı Enver Ercan’ı anlatıyor.

Abdülkadir Budak, Sina Akyol, Ersun Çıplak, Hakan Güzeldere, Yaprak Damla Yıldırım, Cahit Oğuz, Serkan Özer ve Emrulllah Alp’in dergide şiirleri yayınlanırken Vuslat Çamkerten, Uğur Demircan, Vedat Nas ve Hürriyet Demirhan ise öyküleriyle yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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