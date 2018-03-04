Başbakan Yıldırım: Bugün Afrin yarın başka bir yer

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ve 2019 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu: Bugün Afrin yarın başka bir yer...

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı.

Konuşmasında Afrin operasyonu ve 2019 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programa daha önceden katılacağını açıklanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durumuna ilişkin Yıldırım, Erdoğan’ın Afrika ziyaretlerini çok yoğun geçmesi’ nedeniyle, bu görevi kendisine verdiğini anlattı. Yıldırım, “İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Raco’yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin’e doğru kahramanlarımız ilerliyor. Raco’dan temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer” diye konuştu. Afrin operasyonun Suriyeli, Iraklıların acılarını dindirmek için yapıldığını savunan Yıldırım, “”Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin’de de Afrin’i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı. (MUĞLA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:50

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