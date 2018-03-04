KHK ile işten çıkarılan işçiler için emsal karar

Cizre Belediyesi’nde atanan kayyum tarafından KHK gerekçe gösterilerek işten atılan Hasan Bilgiç, açtığı davada haklı bulundu.

Cizre Belediyesi’nde taşeron olarak çalışırken, atanan kayyım tarafından KHK gerekçe gösterilerek işten atılan Hasan Bilgiç, açtığı davada haklı bulundu. Mahkeme, iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir nedenle feshedildiği ispatlanamayan Bilgiç için “işe iade” kararı verdi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberine göre: Şırnak’ın Cizre Belediyesi’nde taşeron işçi statüsüyle 2014 yılından beri Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı olarak çalışan Hasan Bilgiç’in iş sözleşmesi, belediyeye kayyım atanması sonrası 27 Ekim 2017 tarihinde feshedildi. Bağlı çalıştığı firma, Bilgiç’in işten çıkış işlemini, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “İşten Ayrılış Bildirgesi”nde yer alan kodlardan 18’e göre yani “işin sona ermesi” gerekçesiyle yaptı. Aynı zamanda DİSK Genel-İş Sendikası yöneticisi olan Bilgiç, bunun avukatı aracılığıyla iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedene dayanmadan feshedildiği gerekçesiyle taşeron firma ve asıl işveren Cizre Belediyesi aleyhine Diyarbakır 1. İş Mahkemesi’nde “işe iade” davası açtı. Davayı kabul eden Diyarbakır 1. İş Mahkemesi, asıl işveren olan Cizre Belediye’sinin KHK’ye dayanarak Bilgiç’in iş sözleşmesini iptal etme kararının geçersiz olduğuna karar verdi. Mahkeme, Bilgiç’in alt işveren olan Güneypark Gıda Petrol temizlik Nak. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ndeki işine iadesine hükmetti.

İş Mahkemeleri benzer davaları, taşeron işçilerin Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı KHK’ye dayanılarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle işe iade davalarını reddetmişti. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, kayyım tarafından işten çıkarılan işçilerin açtığı işe iade davalarında yerel mahkemelerin verdiği ret kararlarını, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan verildiği gerekçesiyle bozmuştu. Davalı taşeron firma ve Cizre Belediye Başkanlığı, aleyhlerindeki kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Kararın kesinleşmesi halinde, belediyelere atanan kayyımların soyut gerekçelerle iş sözleşmesine son verdiği binlerce taşeron işçinin işlerine dönmeleri için emsal olacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:26

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