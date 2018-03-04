Eğitim Sen ‘Performans Sistemine’ karşı toplandı

Zonguldak’ta Eğitim Sen yöneticileri, ortak toplantı yaparak öğretmenlere getirilmek istenen performans sistemini değerlendirdi.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Yürütme Kurulu ile Eğitim Sen Alaplı, Ereğli, Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulu Üyeleri, öğretmenlere getirilmek istenen performans sistemine karşı yapılacakları planlamak için toplantı yaptı.

Eğitim Sen Zonguldak şube binasında yapılan toplantıda ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemler Yönetmeliği’ taslağı başta olmak üzere eğitim alanında yaşanan yakıcı sorunlar ve bu sorunlara karşı yapacaklar tartışıldı.

'TASLAĞA KARŞI İŞYERİ GEZİLERİNİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ'

Toplantı sonunda açıklama yapan Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, Eğitim Sen tarafından yönetmelik taslağına karşı imza kampanyası başlatılacağını söyledi. Öğretmenlerin itirazlarına rağmen uygulamaya geçirilmek istenen performans değerlendirme sistemine karşı ortak mücadeleyi örgütlemek için işyeri gezilerini yoğunlaştıracaklarını belirten Akyol, “Eğitimde başarının arttırılması için uygulandığı iddia edilen performans değerlendirme uygulamalarının mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının hızla yaygınlaştığı, on binlerce ücretli öğretmenin güvencesiz olarak çalıştırıldığı, siyasi-ideolojik müdahalelerle sürekli değiştirilen eğitim sistemine en küçük bir katkı sunması mümkün değildir. Öğretmenlik mesleğini daha da itibarsızlaştırması kaçınılmaz olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı ayrım gözetmeksizin bütün eğitim emekçileri ve örgütlü oldukları sendikalar ortak mücadele etmelidir” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:16

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