Eskişehir’de eğitimcilerden dayanışma gecesi

Eskişehir’de eğitim emekçileri, Eğitim Sen’in düzenlediği dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Eskişehir Eğitim Sen Şubesinin düzenlediği dayanışma konserinde eğitim emekçileri bir araya geldi. KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerinin kurduğu müzik grubu Barışa Ezgilerin sahne aldığı konserde dayanışma vurgusu öne çıktı.

Etkinlikte konuşma yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan “Biz sendika olarak dünya emekçiler tarihine not düşecek bir iş yapıyoruz, tüm gücümüzle dayanışıyoruz, ve dayanışarak kazanacağız” dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında yakın süre önce ihraçlara karşı açlık grevi yapan Semih ve Esra Özakça da vardı. Salonu selamlayan Semih ve Esra Özakça büyük alkış aldı. Barışa Ezgiler adına konuşan barış akademisyeni Kasım Akbaş “Biz OHAL zulmünün en yakın tanığıyız. Ama bu günler de geçecek biliyoruz. Biz de türküleri yakanlar yasaları yapanlardan daha güçlüdür diyerek, türkülerle dayanışıyoruz” dedi. Coşkunun hakim olduğu etkinlik halaylarla sona erdi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:10

www.evrensel.net